PSG ‍: Luis Enrique a gagné, ce mal-aimé va prolonger

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG ne manquera pas de travail cet été lors du marché des transferts. Luis Enrique voudrait d'ailleurs que le club de la capitale prolonge certains éléments qu'il juge importants pour son effectif.

Le PSG est toujours un club à suivre lors des périodes de marché des transferts. Le club de la capitale a déjà quelques noms en tête pour se renforcer cet été. On attend également des départs en cas de belles offres. Aussi, le Paris Saint-Germain veut prolonger certains joueurs. Cela a récemment été le cas avec Achraf Hakimi, Nuno Mendes ou encore Vitinha. Et ça pourrait bientôt être le cas pour un certain Fabian Ruiz. Le champion d'Europe espagnol, dont le contrat court au PSG jusqu'en juin 2027, est fréquemment annoncé sur le départ. Son rendement irrégulier ne plait pas à tous les fans et observateurs du club de la capitale. Mais c'est tout le contraire de Luis Enrique, qui estime beaucoup Fabian Ruiz.

Fabian Ruiz, le PSG veut continuer l'aventure

Selon les informations de PSGInside-Actus, le Paris Saint-Germain et Fabian Ruiz seraient en effet sur le point de trouver un accord pour étendre le contrat de l'ancien Napolitain. Une belle marque de confiance pour Ruiz, qui continue de travailler dans l'ombre. Il a disputé 34 matchs depuis le début de la saison toutes compétitions confondues avec le PSG pour 3 buts marqués et 3 passes décisives délivrées. A noter que Fabian Ruiz, avec désormais 45 matchs consécutifs sans défaite en Ligue 1, n’est plus qu’à 3 unités du record de Marquinhos. De quoi quelque part prouver son importance pour l'équipe francilienne. L'Espagnol de 28 ans pourrait encore avoir pas mal de temps de jeu dès ce mercredi soir au Parc des Princes face au Stade Brestois lors du barrage retour de Ligue des champions entre les deux formations.