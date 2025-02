PSG ‍: Luis Enrique a enfin réussi, l’annonce peut tomber

Dans : PSG.

Mal embarqué avant le choc face à Manchester City, le Paris Saint-Germain a finalement atteint les barrages de la Ligue des Champions. Les Parisiens ont montré un bien meilleur visage ces dernières semaines. De quoi valider le travail du coach Luis Enrique dont la prolongation pourrait être annoncée dans cette période favorable.

A ce niveau, on voit mal comment le Paris Saint-Germain pourrait être inquiété par le Stade Brestois en barrages de la Ligue des Champions. Le club de la capitale peut clairement envisager une qualification pour les huitièmes de finale malgré les doutes de la première partie de saison. Avant le choc remporté face à Manchester City (4-2), le risque d’élimination était bien réel. Mais les hommes de Luis Enrique ont montré un bien meilleur visage face à l’équipe de Pep Guardiola, puis sur le terrain de Stuttgart (1-4) mercredi. De quoi valider le travail de l’entraîneur espagnol, ravi du soutien de ses dirigeant.

« C’est vital, savourait le technicien vendredi. Un projet comme celui-ci, qui a démarré l’année dernière, où le message est important. Après une mauvaise phase, j’ai toujours eu le soutien du président, du club et de la direction sportive. C’est la meilleure manière de travailler. Je n’ai jamais caché depuis le premier jour que je suis satisfait ici. Ce que nous recherchons est sur la bonne voie. Il y a toujours des hauts et des bas, mais l’équipe s’améliore et nous aimons tous cela. »

La prolongation bientôt annoncée ?

Celui que le président Nasser Al-Khelaïfi désigne comme « le meilleur coach du monde » donne raison à ses supérieurs face aux critiques. D’ailleurs, les détracteurs de Luis Enrique se font beaucoup plus discrets depuis quelques jours. Et si c’était le moment tant attendu par le Paris Saint-Germain ? Rappelons que l’entraîneur parisien a prolongé son contrat jusqu’en 2027 en octobre dernier. Mais le club francilien n’a pas toujours pas officialisé la nouvelle. Cette période favorable pourrait bien convaincre la direction de se lancer.