PSG : Luis Campos, un bon mercato ou c'est fini !

Le PSG a connu quelques désillusions lors du dernier mercato hivernal. Le club de la capitale voulait se renforcer, notamment en attaque, mais n'aura finalement pas rempli ses objectifs.

Si le PSG est pour le moment encore en lice dans toutes les compétitions, le club de la capitale inquiète ses fans. Il faut dire que les blessés ne manquent pas ces dernières semaines. Pour ne rien arranger, le jeu n'est pas au rendez-vous. Les critiques s'abattent sur les joueurs mais également sur la direction sportive. Christophe Galtier et Luis Campos n'y échappent pas. Le conseiller sportif portugais du PSG se voit reprocher le fait d'avoir raté le dernier mercato estival mais aussi d'avoir échoué cet hiver. Alors que les champions de France auraient pu faire signer Milan Skriniar (Inter) et Hakim Ziyech (Chelsea), il n'en fut rien. Et outre le Marocain, le PSG a aussi été recalé sur d'autres profils...

Luis Campos, plus le droit à l'erreur ?

Luis Campos en une journée :

- Ne fait pas Skriniar pour cet hiver

- Loupe Ziyech

- Rate le prêt de Gharbi

- Mets une clause pour Lorient sur Kari pic.twitter.com/y5icVjnC3J — Charaf (@charafben_) January 31, 2023

Selon les informations d'RMC, le PSG a songé à rapatrier Moussa Diaby en janvier denier. Mais la direction n'a pas forcément adhéré à cette possibilité. Deux freins ont été déplorés : le coût de l’opération (entre 50 et 75 millions), et le fait que rapatrier un Titi en payant le prix fort ne soit pas vu d’un bon oeil en interne. C'est d'ailleurs par la suite que le PSG tentera le coup dans le dossier Rayan Cherki. Là-aussi, l'OL a éconduit poliment les Franciliens, qui se sont rabattus sur Ziyech un peu dans l'urgence. Le mercato hivernal n'aura donc pas permis aux Parisiens de se renforcer. Le fair-play financier rode toujours et l'été prochain, le PSG devra en plus alléger sa masse salariale. Toujours d'après RMC, la prochaine intersaison sera bouillante dans la capitale et il se dit aussi que Luis Campos sera très attendu, à la fois par sa direction mais aussi par les fans et observateurs. Les échecs ont été nombreux ces derniers mois au mercato. Que ce soit les dossiers qui n'ont pas abouti ou les recrues qui déçoivent, l'état de grâce est terminé pour Luis Campos. Un Campos qui devra faire des choix forts et de son côté, un premier dossier mériterait être bouclé : la prolongation de Leo Messi. Pas de quoi faire l'unanimité dans la capitale, alors que sa double casquette au Celta Vigo ne joue aussi pas forcément en sa faveur.