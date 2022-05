PSG : Luis Campos prêt à refuser de signer à Paris ?

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La révolution est en marche au Paris Saint-Germain et Nasser Al-Khelaifi a promis des annonces dans les jours qui viennent. La venue de Luis Campos à la place de Leonardo semblait acquise, oui mais...

Le président du PSG l’a annoncé lundi dernier en marge de la conférence de presse tenue avec Kylian Mbappé, la révolution prévue au sein du club de la capitale allait donner lieu à des décisions fortes dans les derniers jours du mois de mai, ou dans les premiers du mois de juin. Outre le futur entraîneur, car il est acquis que Mauricio Pochettino n’ira pas au bout de son contrat avec Paris, on attend aussi la présentation du remplaçant de Leonardo au poste de directeur sportif, à savoir Luis Campos. Très discret depuis que sa venue au Paris Saint-Germain est évoquée, le dirigeant portugais est censé travailler sur l’organisation du club, le Qatar ne voulant plus avoir à vivre les événements du passé. Sur le papier, tout est donc clair, Campos va prendre la place de Leonardo, et il bosse même déjà sur le mercato parisien, en accord avec Antero Henrique, qui va, lui, se charger de vendre près de 10 joueurs jugés indésirables dans le vestiaire du PSG. Sauf qu’en Italie, une petite musique commence à se faire entendre.

Antero Henrique à la place de Leonardo ?

🗣️ « C'est incroyable d'avoir ce sentiment là »



Entre fierté et passion, le Président Nasser Al-Khelaïfi et @KMbappe se confient au micro de https://t.co/VoZ3YaGYQk ! 🎙️#𝐊𝐲𝐥𝐢𝐚𝐧𝐂𝐞𝐬𝐭𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬 🔴🔵 pic.twitter.com/27UZbRgqhV — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 24, 2022

Selon Tommaso Maschio et Andrea Losapio, deux journalistes italiens qui travaillent notamment pour TuttoMercatoWeb, il y a un souci avec Luis Campos. En effet, ce dernier « aimerait continuer à vivre à Porto, ce qui semble devenir un obstacle insurmontable » pour être le directeur sportif du PSG. Le média explique que ce week-end, Nasser Al-Khelaifi doit rencontrer une nouvelle fois Antero Henrique afin de savoir si ce dernier est prêt à prendre, ou plutôt reprendre, un rôle de directeur sportif au Paris Saint-Germain. Antero Henrique a déjà eu cette fonction entre juin 2017 et juin 2019, mais il est devenu il y a quelques mois le conseiller de la Ligue de football du Qatar, et à priori il n’avait pas l’intention de revenir à Paris. Et cela même s’il a eu un rôle clé dans la décision de Kylian Mbappé de prolonger son contrat jusqu’en 2025 au PSG.

Les supporters du PSG vont devoir patienter

Luis Campos devrait signer son contrat avec le #PSG jeudi ou vendredi. Il est déjà au travail sur l’équipe première mais aussi sur les jeunes. @GoalFrance — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) May 24, 2022

Cette information peut cependant étonner, car on voit mal Nasser Al-Khelaifi avoir pris des engagements dans le sens de la venue de Luis Campos afin de prolonger Kylian Mbappé, pour découvrir quelques jours plus tard que le Portugais ne veut pas venir bosser en France au quotidien. Cependant, depuis une semaine, certains médias annonçaient une signature officielle du nouveau directeur sportif jeudi ou vendredi, ce qui n'est pas le cas. Les supporters du Paris Saint-Germain doivent encore patienter avant de savoir ce que leur réserve leur club préféré à l'entame d'un été qui s'annonce bouillant dans la capitale.