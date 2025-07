PSG ‍: Luis Campos prépare un mercato historique

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Luis Campos s’apprête à réaliser le mercato estival le plus calme de l’ère QSI au PSG. Satisfait de l’effectif actuel, le coordinateur sportif portugais pourrait se contenter de deux recrues durant cette intersaison.

Depuis que le Qatar est aux commandes du Paris Saint-Germain, le mercato estival a toujours été un moment palpitant pour les supporters du club francilien. Ces dernières années, les mois de juillet et d’août ont été marquants avec les arrivées de joueurs tels que Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé ou plus récemment Ousmane Dembélé. Mais cet été, aucune folie n’est à prévoir dans les rangs parisiens. Les joueurs ciblés ne sont pas des méga-stars mondiales et ils ne devraient de toute façon pas être nombreux à rejoindre l’effectif de Luis Enrique.

PSG : bien être des joueurs, cohésion de groupe et mercato... Luis Campos sur tous les fronts au Mondial des clubs https://t.co/U1uBu0RkMs — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) July 8, 2025

Dans son édition du jour, Le Parisien confirme cette tendance. Le quotidien régional nous apprend que pour Luis Campos, le slogan de l’été est le suivant : « recruter peu mais recruter bien ». Peu, cela pourrait signifier deux recrues seulement durant l’été puisque l’ancien directeur sportif de l’AS Monaco et de Lille s’est fixé en priorité le recrutement d’un défenseur central droitier et d’un joueur offensif dont le profil est encore à définir. L’idée est de faire venir des joueurs capables d’apporter une vraie concurrence aux titulaires actuels, afin d’offrir plus de solutions à Luis Enrique pour faire tourner son équipe.

Deux recrues au PSG cet été, pas plus ?

Mais en aucun cas, le Paris Saint-Germain n’envisage une grande révolution cet été avec l’achat de joueurs à la pelle. Un message fort qui prouve aussi que le champion d’Europe 2025 a bien travaillé ces dernières années, et n’a aucunement le besoin ni la nécessité de procéder à plusieurs changements au sein de son effectif. Le mercato pourrait en revanche être plus animé dans le sens des départs, avec plusieurs indésirables poussés vers la sortie à l’instar de Milan Skriniar, Marco Asensio, Randal Kolo Muani ou encore Nordi Mukiele. Tandis que des joueurs moins utilisés ces derniers mois comme Lee Kang-In ou Gonçalo Ramos pourraient s’interroger sur leur avenir, même si le PSG ne fait pas de leur départ une priorité.