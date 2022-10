PSG : Luis Campos pousse Al-Khelaifi au placard

Dans : PSG.

Après le gros travail réalisé pendant le mercato estival, Luis Campos est loin d’être en repos. Le conseiller sportif du Paris Saint-Germain garde un œil sur tous les secteurs liés à l’équipe première.

Depuis la fermeture du marché des transferts, Luis Campos ne cache pas sa frustration. Le conseiller sportif du Paris Saint-Germain n’a pas atteint tous les objectifs qu’il s’était fixés. On sait que le dirigeant regrette de ne pas avoir recruté un défenseur central ainsi qu’un attaquant pour fixer les défenses adverses. Quoi qu’il en soit, Luis Campos a dû mettre son agacement de côté pour se concentrer sur ses nombreuses tâches. En effet, son travail ne se résume pas qu’à la construction de l’effectif de Christophe Galtier, au point même de faire du Portugais le vrai patron du PSG en lieu et place de Nasser Al-Khelaifi.

Échanges avec les joueurs, le médical ou la sécurité, travail sur les prolongations, recadrage de certains services, scouting... Un mois après la fin du mercato, @GoalFrance a voulu savoir à quoi ressemblait le quotidien de Luis Campos. ⬇️⬇️⬇️. #PSGhttps://t.co/pCPXjSQKwQ — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) October 1, 2022

Le conseiller du président Nasser Al-Khelaïfi passe notamment du temps à échanger avec tous les joueurs, que ce soit lors du petit-déjeuner, après les entraînements ou avant les matchs. Ces discussions lui permettent de prendre connaissance des états d’âme des joueurs et de les communiquer à l’entraîneur, ce qui est clairement une nouveauté au sein du Paris Saint-Germain, ce qui ne manque pas d'étonner un peu. « Il discute de tout et de rien, mais surtout de ce qui est préoccupant pour le joueur. Mais pas uniquement », a expliqué un membre du club francilien au média Goal.

« Son principe est d’avoir le maximum de communication avec la même disponibilité pour tout le monde », a ajouté cette source interne. Luis Campos garde quand même assez de temps pour vérifier le bon fonctionnement de tous les services en lien avec l’équipe première. Le dirigeant passé par Monaco et Lille met l’accent sur les détails. Simple exemple lorsqu’il a modifié le planning des opérations commerciales pendant la tournée de présaison au Japon, afin de faciliter la préparation de l’équipe.

Campos omniprésent

Et le conseiller sportif agit de la même manière avec le staff médical, le domaine de la sécurité, de la nutrition et même de l’intendance. Rien n’est laissé au hasard pour permettre aux joueurs de rester concentrés sur le terrain. C’est pourquoi Luis Campos, qui recompose actuellement la cellule de recrutement, le tout pendant qu'il gère des prolongations et les prochains mercatos, aurait repoussé toutes les opérations marketing et interviews des joueurs après la fin de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Un vrai patron.