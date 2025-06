PSG ‍: Luis Campos ne lâche pas ce prodige portugais

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le dossier Rodrigo Mora était sur le point d'être conclu par le PSG, avant d'être brutalement stoppé. Toutefois, le club de la capitale n'a pas lâché le milieu offensif portugais. Un insider a rassuré les supporters parisiens.

Quand les mots pépite et portugais sont associés au Paris Saint-Germain, les supporters ont rapidement le sourire. Ces dernières années, ils ne peuvent pas se plaindre des trouvailles signées Luis Campos au mercato : Nuno Mendes, Joao Neves et Vitinha. Le suivant sur la liste est censé être Rodrigo Mora, 18 ans. Le milieu offensif de Porto est annoncé comme un futur crack de la Seleçao. Il a d'ailleurs rejoint la sélection guidée par Cristiano Ronaldo pour le final four de la Ligue des Nations. Le PSG serait inspiré de vite verrouiller le joueur aux 10 buts en championnat cette saison.

Le PSG gère ses dossiers chauds avant Mora

Pourtant, les Parisiens font tout l'inverse en ce moment. Ils se montrent très discrets sur le sujet Mora, n'ayant officialisé aucun transfert. Ont-ils abandonné le prodige portugais ? Pas du tout. C'est ce que confirme l'insider Tiempo/TDD sur le réseau social X. « Paris est fixé sur le secteur défensif au niveau des recrues. Faudra ensuite dégraisser légèrement mais la piste Mora est toujours d’actualité de ce que j’ai eu comme écho récent », a écrit ce proche du club parisien.

Paris est fixé sur le secteur défensif au niveau des recrues. Faudra ensuite dégraisser légèrement mais la piste Mora est toujours d’actualité de ce que j’ai eu comme écho récent. https://t.co/CIGPU7A2h6 — TIEMPO/TDD #1+1 (@Abdel_hamed6) June 7, 2025

Les choses vont s'accélérer dans les prochains jours pour le PSG. En effet, le FC Porto a récemment officialisé le recrutement du jeune espagnol Gabri Veiga. Revenu en Europe après une petite aventure en Arabie Saoudite, il est le remplaçant désigné de Rodrigo Mora. Les négociations seront rapidement plus faciles pour Paris qui n'a plus qu'à donner la somme attendue par Porto pour lâcher son prodige portugais de 18 ans.