PSG ‍: Luis Campos n'en fait qu'à sa tête et cherche un milieu

A quelques jours de la fin du marché des transferts estival 2025, le Paris Saint-Germain n'a pas encore totalement abandonné l'idée de faire un dernier recrutement stratégique. Luis Campos et Luis Enrique cherchent un milieu de terrain défensif.

Le Paris Saint-Germain a réussi sa rentrée en Ligue 1 à La Beaujoire face au FC Nantes grâce à un but de Vitinha. Luis Enrique a été dans l'obligation de faire débuter des joueurs qui jouent habituellement moins à cause de la très courte préparation parisienne. De toute évidence, l'entraineur espagnol apprécierait pouvoir compter sur un effectif plus étoffé, surtout à certains postes où les doublures ne montrent pas un niveau suffisant pour concurrencer les titulaires. Au milieu de terrain, par exemple, il est difficile de trouver des joueurs du niveau du trio Vitinha, Ruiz, Neves. Warren Zaïre-Emery est très loin des espoirs placés en lui ces dernières saisons, et c'est à peu près tout. Paris ne dispose pas de profondeur dans l'entrejeu. De quoi obliger la direction à rester sur le qui vive d'ici à la fin du mercato ?

Luis Campos prépare une surprise

C'est en tout cas ce qu'avance PSGInside_Actu. Sur X, le compte spécialisé dans l'actualité du Paris Saint-Germain indique que la cellule de recrutement réfléchit toujours à faire signer un milieu de terrain défensif avant le 1er septembre prochain. Luis Campos travaille d'ailleurs dans l'ombre, en évitant du mieux possible de faire fuiter les noms des pistes explorées afin d'éviter la surenchère d'autres clubs. A une dizaine de jours de la fin du marché des transferts, la direction sportive parisienne joue donc à un jeu haletant : trouver un moyen de faire venir un milieu de terrain aux qualités défensives reconnues, sans qu'il ne coûte une fortune, tout en essayant de respecter rapidement les volontés de Luis Enrique. Une dernière semaine décisive et des surprises à prévoir ?