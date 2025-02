PSG ‍: Luis Campos fait fulminer l'OM

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG a vécu une soirée plutôt tranquille à Toulouse ce samedi soir (victoire 1-0) mais à la mi-temps, Luis Campos était tendu au point d’aller à la rencontre de Willy Delajod pour réclamer un carton rouge pour le TFC.

Le match de ce samedi soir entre Toulouse et le Paris Saint-Germain ne restera pas dans les annales de la Ligue 1, avec une victoire du leader sur la plus petite des marges (0-1) et un spectacle modéré. On retiendra toutefois de ce match la colère piquée à la mi-temps par Luis Campos auprès de l’arbitre Willy Delajod. Furieux, le coordinateur sportif du PSG réclamait un carton rouge pour le capitaine toulousain Vincent Sierro, lequel a anéanti une action nette de but en faveur de Bradley Barcola au cours de la première mi-temps. Les caméras de DAZN ont capté la scène et s’il est difficile de savoir précisément ce qu’il s’est dit entre Luis Campos et Willy Delajod, le ton employé par le dirigeant portugais n’était pas des plus aimables.

Luis Campos a mis une petite pression à l’arbitre à la pause pour l’attentat de Sierro sur Barcola qui ne lui a pas valu un rouge. #TFCPSG — Romain Collet Gaudin (@RomainCG75) February 15, 2025

Il n’en fallait pas davantage pour que les supporters de l’OM s’indignent de la scène, rappelant que pour des faits similaires, le dirigeant olympien Medhi Benatia a sévèrement été sanctionné par la commission de discipline de la LFP. « On va voir combien il va prendre Luis Campos », « Luis Campos crie tous les matchs dans les couloirs 0 suspension 0 carton rien du tout », « Je suppose que Luis Campos n’a pas menacé l’arbitre ici… Benatia tu es vraiment victime de quelque chose de grave » ou encore « Combien de matchs pour Luis Campos ? Medhi Benatia a pris 3 mois » peut-on lire sur X, où de nombreux internautes attendent avec impatience et gourmandise de voir si Luis Campos sera traité de la même façon que Medhi Benatia, à qui rien n’a été pardonné depuis son arrivée en France.