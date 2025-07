PSG ‍: Luis Campos fait exploser Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En quête d’un nouveau joueur offensif, le PSG a de nouveau pris contact avec l’entourage de Victor Osimhen. Une piste initiée par Luis Campos sans l’accord de Luis Enrique, qui ne veut toujours pas du buteur nigérian.

Avec la fin de la Coupe du monde des clubs, le mercato devrait connaître un sérieux coup d’accélérateur au Paris Saint-Germain dans les semaines à venir. Le club parisien cherche à se renforcer en défense, avec au moins un central et deux latéraux. Mais le secteur offensif ne doit pas être oublié, car même si Doué, Dembélé, Barcola et Kvaratskhelia brillent depuis le début de l’année 2025, Luis Enrique aimerait pouvoir compter sur un joueur supplémentaire pour sa rotation. A la surprise générale, Luis Campos a relancé la piste Victor Osimhen.

Selon les informations de L’Equipe, le coordinateur sportif du PSG ne lâche pas le buteur nigérian, sur le départ de Naples. Une piste qui a pourtant été balayée par Luis Enrique par le passé, et qui pourrait bien troubler l’excellente entente entre les deux hommes forts du club parisien. Agent et consultant pour la télévision italienne, Claudio Anellucci est en tout cas convaincu que Luis Enrique est toujours très hostile à la potentielle signature de Victor Osimhen au Paris SG cet été.

Luis Enrique ne veut toujours pas d'Osimhen

« Je n’y crois pas. Je prends du recul et je pense que tous les grands entraîneurs, ceux qui dirigent des clubs comme le PSG, ont une idée claire de la manière dont leur équipe doit jouer. Malgré sa défaite en finale de la Coupe du monde des clubs, le PSG a réalisé un parcours quasi sans-faute cette année, en misant sur des jeunes joueurs polyvalents, prêts à changer de rôle en cours de match. J’aime beaucoup le style de Luis Enrique, je l’ai toujours apprécié (…) Or, je ne pense pas qu’Osimhen soit le profil idéal pour cette vision du jeu. Il ne correspond pas à l’idéologie du groupe, de l’entraide, du sacrifice pour le coéquipier. C’est un joueur anarchique, et je ne pense pas que le PSG soit l’équipe qui lui corresponde » a estimé le consultant sur Station Radio en Italie.

Un avis très clair et dont on peut penser qu’il est correct tant Luis Enrique avait été transparent la saison dernière avec Luis Campos, lui faisant clairement comprendre qu’il ne voulait pas de Victor Osimhen dans son équipe, malgré le départ de Kylian Mbappé à l’époque. Il n’y a donc pas de raison de croire que le technicien espagnol du PSG a changé d’avis. C’est à se demander pourquoi Luis Campos a renoué le dialogue avec l’entourage du Nigérian cet été.