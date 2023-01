PSG : Luis Campos en danger, Paris gronde !

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG devrait se montrer actif dans ces derniers jours de mercato. Luis Campos est à la recherche d'un nouvel élément offensif quand Nasser Al-Khelaïfi compte bien boucler le dossier Skriniar.

L'effectif du PSG est encore susceptible de changer d'ici le 31 janvier prochain. En effet, la direction francilienne souhaite voir arriver au moins un joueur. Le plus probable reste le remplacement de Pablo Sarabia. Luis Campos multiplie les pistes et certains noms ont déjà filtré, comme Iker Muniain (Athletic Bilbao), Rayan Cherki (OL) ou encore Malcom (Zenith). Des pistes peu clinquantes qui ne conviennent pas à tout le monde du côté des fans et des observateurs du PSG. Du coup, Luis Campos se retrouve face à une vague de critiques alors que le dernier mercato estival n'a pas non plus été une franche réussite. De quoi faire réagir sur les réseaux sociaux.

Luis Campos en agace plus d'un au PSG

Vous pouvez éliminer le TOUS. Non, tous les recruteurs du monde ne sont pas en admiration devant campos. Certains ont fait le vrai bilan à lille et à Monaco…en n’oubliant pas de regarder les comptes et toutes les recrues de génie envoyées au cercle Bruges, mouscron et autres… — philippe doucet (@doucetphilippe2) January 28, 2023

Si certains ne comprennent pas comment le travail de Luis Campos peut si vite être remis en cause, lui qui a notamment réussi du côté de Lille et de Monaco, d'autres ne sont pas dupes sur les ratés que le Portugais a réalisés dans sa carrière. Philippe Doucet, journaliste de Canal+, inventeur de la célèbre palette, a notamment réagi sur son compte Twitter à un post d'Espoirs du Football taclant les détracteurs de Campos : « Luis Campos est unanimement reconnu par tous les recruteurs du monde comme l'un des meilleurs d'entre eux. Il est admiré et copié par tous ses confrères, mais depuis quelques jours, des personnes sont persuadées que c'est un tocard ». Le journaliste a alors rétorqué : « Vous pouvez éliminer le TOUS. Non, tous les recruteurs du monde ne sont pas en admiration devant Campos. Certains ont fait le vrai bilan à Lille et à Monaco… en n’oubliant pas de regarder les comptes et toutes les recrues de génie envoyées au cercle Bruges, Mouscron et autres… ».

En cette fin de mercato, Luis Campos est donc très attendu, et la pression est énorme sur l'ancien de Lille, lequel est encore loin de faire l'unanimité. Il est vrai que certaines signatures ont étonné, au point même que le conseille sportif de Nasser Al-Khelaifi a été accusé de céder plus facilement à certains agents qu'à d'autres. Et lorsque le nom de Malcom est sorti, si le premier réflexe a été de sourire, le ton est subitement monté du côté des habitués du Parc des Princes où la colère commence à sérieusement gronder au fur et à mesure que les matchs se succèdent sans que l'ont voit quel est le vrai niveau de l'équipe de Christophe Galtier. En 2023, tout cela se concrétise sur les réseaux sociaux.

Via Twitter, c'est un déluge qui s'abat sur Luis Campos et ses choix au mercato. « On est dans un monde où on va recruter Malcolm …. J’ai l’impression d’être Paris Colony Capital », « C’est une blague, c’est ça l’ambition du club ?!! et l’effet Campos ?!! autant garder Leonardo ce club ne tourne pas rond Cherki, Malcom autant utiliser nos jeunes », « Il n’y a plus qu’à rappeler Paul le Guen sur le banc et Apoula en doublure de Donnarumma et on est OK pour la C1 », « Campos ne comprendra jamais qu'il est plus au LOSC », « Même le Zénit ne veut pas de lui, et nous on vous construire un collectif avec les flops des autres on va bientôt devenir le club le plus riche d’Europe avec un effectif de D1. Jouer l’Europe et finir dans les 5 de la Ligue 1 ça sera notre objectif dan les prochaines années ». Accueilli avec bonheur par les fans du PSG, qui attendaient enfin que cela change, Luis Campos n'aura pas réussi à conserver cette confiance très longtemps. Mais c'est une habitude au sein du club de la capitale où entraîneurs et responsables se succèdent à haute intensité.