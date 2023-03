PSG : Luis Campos dégaine, le nouveau Pogba arrive

Dans : PSG.

Luis Campos est déjà au travail sur le prochain mercato estival du PSG. Le conseiller sportif du club de la capitale ne serait plus très loin de faire son premier coup.

A Paris, la crise couve. Le début d'année 2023 du PSG est en effet cataclysmique, avec déjà 7 défaites au compteur. Sauf rebondissement, Christophe Galtier ne devrait pas continuer l'aventure. Difficile en revanche à prédire concernant Luis Campos. En attendant d'en savoir plus, le Portugais se penche déjà sur le mercato estival du club de la capitale. Et ce dernier sera très attendu au vu du nombre de dossiers que les Parisiens vont devoir gérer, entre les fins de contrats, les prolongations, les départs et les arrivées. Conscient que le PSG doit préparer l'avenir avec des jolis coups, le PSG a notamment jeté son dévolu sur un jeune joueur italien : Cher Ndour.

Le PSG avait flairé le bon coup

🔴🔵 Le PSG s'assure la signature de Cher Ndour, jeune milieu de terrain né en 2004 de Benfica.



Le milieu de terrain 18 ans, surnommé le nouveau Pogba de l'autre côté des Alpes, évolue sous les couleurs du Benfica B, club avec lequel qui il sera en fin de contrat en juin 2023. Ndour a même fait une apparition sous le maillot des A à Benfica cette saison. Son profil est très surveillé en Europe et ce, depuis pas mal d'années. Selon les informations de Calcio Mercato, le PSG a devancé tout le monde dans ce dossier. Le média Italien affirme que la direction du club de la capitale règle les derniers détails après avoir anticipé la concurrence d'autres grands clubs pour Cher Ndour. Le PSG l'a suivi pendant des mois, notamment en Youth League, et a apparemment convaincu le joueur de s'engager malgré les intérêts de la Juve et du Bayern Munich. Reste à connaitre le rôle qui lui serait confié à Paris, alors que les Franciliens ont de plus en plus de mal à donner de la place aux jeunes depuis quelques années. Le récent départ de Xavi Simons, qui brille au PSV, en agace d'ailleurs plus d'un. Mais déjà, Luis Campos place ses pions et cette probable venue a de quoi suscité l'interêt, même si les fans aimeraient que le PSG fasse plus confiance à son centre de formation.