PSG : Luis Campos brandit la menace de la démission !

Par Corentin Facy

La situation est explosive au PSG, où Luis Campos et Christophe Galtier sont plus menacés que jamais après la saison chaotique du club parisien. Le dirigeant portugais commence à en avoir ras le bol.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2024, Christophe Galtier n’est pas certain d’être encore l’entraîneur du club de la capitale la saison prochaine. Et pour cause, les mauvais résultats du PSG ont fragilisé l’ex-entraîneur de Lille, lequel a été conforté jusqu’à la fin de la saison. En revanche, rien n’est certain à 100 % pour la saison prochaine et Christophe Galtier en a bien conscience. Le danger plane également au-dessus de la tête de Luis Campos. Coordinateur sportif du Paris Saint-Germain depuis cet été, le Portugais a raté ses deux premiers mercatos et les critiques sont de plus en plus vives à l’égard de l’ancien directeur sportif de l’AS Monaco en interne.

Luis Campos pense à quitter le PSG

Il n’est d’ailleurs pas impossible que Luis Campos quitte le navire parisien avant même de se faire virer selon les informations de Foot Mercato. Et pour cause, le Lusitanien est très mécontent de la situation au Paris Saint-Germain. Il n’a par exemple pas du tout apprécié l’attitude des joueurs parisiens face au Bayern Munich en Ligue des Champions. Sa frustration et ses énormes regrets sont par ailleurs nourris de la gestion du mercato dans la capitale française. Profondément échaudé par le fonctionnement du PSG en interne, Luis Campos ne cache pas à ses interlocuteurs en privé qu’il songe à claquer la porte. Ces dernières semaines, le Portugais s’est interrogé à de multiples reprises sur la suite à donner à son aventure parisienne et songe de plus en plus fortement à démissionner.

En octobre dernier, Kylian Mbappé avait exprimé à Nasser Al-Khelaïfi des envies de départ et à ce moment, Luis Campos était lui aussi à deux doigts de claquer la porte alors qu’il est de notoriété publique que les relations sont glaciales entre le président du Paris Saint-Germain et le coordinateur sportif du club. C’est ainsi que Luis Campos continue de distiller en interne le message selon lequel il n’est pas certain d’être toujours au club la saison prochaine, dérangé pas trop de choses au sein de l’organisation du club parisien. Preuve que son avenir ne s’écrira peut-être pas à Paris, l’ancien conseiller sportif de Gérard Lopez à Lille est en discussions avec… Chelsea. En effet, Luis Campos a noué quelques relations du côté des Blues, avec qui il garde un contact depuis plusieurs semaines, comme pour préparer sa sortie.

Luis Campos discute avec Chelsea

Il est néanmoins trop tôt pour affirmer de manière définitive que Luis Campos ne sera plus à la tête de la direction sportive du Paris Saint-Germain la saison prochaine. En effet, le Portugais penche pour un départ mais rien n’est fait et Luis Campos reste un grand professionnel qui prépare ainsi le mercato estival du club parisien depuis plusieurs mois. En effet, le coordinateur sportif du club a avancé sur plusieurs dossiers, dont celui menant à Milan Skriniar, libre à la fin de la saison avec l’Inter Milan et qui -sauf surprise- rejoindra le Paris Saint-Germain l’été prochain. Luis Campos, qui avait imposé Christophe Galtier à la direction parisienne, sait par ailleurs qu’il sera moins influent en cas de départ de l’entraîneur français. Il milite ainsi pour que ce dernier conserve son poste mais selon Foot Mercato, il est clair que le natif de Marseille est menacé. Les derniers matchs de la saison seront cruciaux pour Galtier. Plus que jamais, le duo Campos-Galtier est menacé et sur la sellette dans l’optique de la saison prochaine.