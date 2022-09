PSG : Luis Campos à Chelsea, le coup de folie !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Chelsea a beaucoup d'argent à dépenser, et mise sur Luis Campos pour diriger son prochain mercato. Le PSG ne sera pas de cet avis, mais l'offensive est réelle !

Nouveau propriétaire de Chelsea depuis le 30 mai dernier, Todd Boehly n’a pas encore pu poser sa patte sur le club londonien. Il a décidé de passer aux choses sérieuses en ce début de saison, en faisant notamment le choix surprenant de virer Thomas Tuchel, l’homme qui a offert la Ligue des Champions aux Blues en 2021. Les choses vont vite et le propriétaire américain a craqué sur Graham Potter, le coach en réussite du côté de Brighton, pour construire une équipe plus proche de ce qu’il souhaite voir. Ce changement de manager est aussi un signe dans un grand dossier, celui qui représente un véritable rêve pour Boehly : faire signer Cristiano Ronaldo.

Chelsea a une énorme enveloppe mercato

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Chelsea FC (@chelseafc)

Mais ce n’est pas la seule idée ambitieuse de Chelsea pour les prochaines semaines. The Times révèle ainsi que Chelsea ambitionne de faire venir un nouveau directeur sportif en la personne de Jorge Campos. Une proie bien compliquée puisque le recruteur portugais oeuvre pour le Paris Saint-Germain, où il a été recruté cet été pour dessiner les contours de l’équipe avec Christophe Galtier. Un énorme signe de confiance pour un homme très demandé. En effet, Luis Campos, qui a oeuvré avec succès à Monaco et à Lille, a aussi été conseiller pour le Real Madrid, et il reste un « conseiller externe » du Celta Vigo en marge de son activité à Paris.

Chelsea interested in poaching ‘world-acclaimed football expert’ Luis Campos from Paris Saint-Germain.https://t.co/HHKTMPWI9j pic.twitter.com/RF6l0naO0M — Duncan Castles (@DuncanCastles) September 11, 2022

Un emploi du temps bien chargé, mais pas tant que ça, puisque le journal anglais affirme que Luis Campos a déjà eu un entretien avec Todd Boehly au sujet de ce poste à Chelsea. Après avoir mis 300 millions d’euros pour faire venir des joueurs comme Wesley Fofana, Raheem Sterling et Kalidou Koulibaly, le club londonien compte continuer à dépenser gros sur les prochains marchés des transferts. Et cela dès janvier. Des arguments qui peuvent aussi aider à convaincre Luis Campos que le projet de Chelsea est extrêmement ambitieux, alors que le PSG n’a pas pu recruter tous les joueurs voulus en raison de difficultés à vendre et à équilibrer les comptes.

Le PSG compte sur Luis Campos

En tout cas, à Chelsea, il ne fait aucun doute qu’il faut un homme fort du mercato, et que Luis Campos a le bon profil. Graham Potter a reconnu que les Blues manquaient d’un leader pour le recrutement, et Todd Boehly, qui s’est improvisé directeur sportif ou presque cet été, a déjà prévenu qu’il n’avait fait cela que de manière intérimaire. L’idée pour Chelsea est de faire venir Luis Campos pendant l’automne, avant la fenêtre des transferts de janvier. Le propriétaire américain a certainement eu l’eau à la bouche en apprenant que Luis Campos avait permis de révéler des joueurs comme Sven Botman, Fabinho, Rafael Leao, Thomas Lemar, Victor Osimhen, Nicolas Pepe, Bernardo Silva et Kylian Mbappe bien sûr. Néanmoins, à moins d’un coup de théâtre ou d’un gros désaccord en interne, le PSG ne devrait pas laisser partir un personnage central de son organigramme.