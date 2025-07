PSG ‍: Lucas Hernandez est fini, Kimpembe se prend un tacle gratuit

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce mercredi soir, le PSG affrontera le Real Madrid en demi-finale de la Coupe du monde des clubs. Lucas Hernandez, suspendu, ne sera pas de la partie.

Le PSG est fixé, Willian Pacho et Lucas Hernandez en ont fini de leur Coupe du monde des clubs. Les deux joueurs, qui ont écopé d'un carton rouge face au Bayern Munich, ont pris deux matchs de suspension. Si L'Equatorien a commis une erreur de jugement très rare cette saison il faut le dire, le Français s'est lui rendu coupable d'un coup de coude inutile. Pour beaucoup de fans et observateurs du Paris Saint-Germain, Lucas Hernandez n'apporte plus grand-chose aux champions d'Europe depuis ses graves blessures. Et ce n'est pas Walid Acherchour qui dira le contraire, lui qui pense l'ancien du Bayern Munich fini pour le haut niveau.

Lucas Hernandez envoyé en package avec Kimpembe

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par L U C A S H E R N Á N D E Z (@lucashernandez21)

Sur l'antenne d'RMC, le consultant a en effet eu un avis très clair sur le champion du monde 2018; qu'il envoie très loin, à l'image du défenseur historique du club de la capitale, Presnel Kimpembe. « On se demandait s'il n'y avait pas à faire un package en Arabie saoudite avec Kimpembe... Quand tu as deux joueurs qui coûtent beaucoup d'argent, ils ne sont pas revenus depuis leurs blessures. Lucas Hernandez, ses rentrées... Ils sont toujours en danger lorsqu'il rentre sur le terrain. C'est fou parce que ça a été un joueur extraordinaire. Ses blessures l'ont tué. Ce n'est plus un joueur de haut niveau. Je me demande encore à quel niveau il peut jouer. (...) La saison qu'il fait... Il a été parfois ridicule. Le coup de coude qu'il met, c'est parce qu'il n'est pas serein. Il a le capot qui fume », a livré l'ancien du club des 5. Une fois la Coupe du monde des clubs terminée, le Paris Saint-Germain se penchera rapidement sur son mercato estival. Il ne serait pas étonnant de voir le club de la capitale décider de se séparer de Lucas Hernandez.