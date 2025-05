PSG ‍: Lucas Hernandez cambriolé, les détails incroyables

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Le 10 décembre 2024, plusieurs individus tentaient de s'infiltrer dans le domicile de Lucas Hernandez, lequel était absent pour cause de déplacement à Salzbourg avec le PSG. Du cambriolage raté, une enquête rocambolesque a été menée par la gendarmerie des Yvelines pour retrouver les malfrats.

En décembre dernier, alors que le Paris Saint-Germain s'était envolé pour Salzbourg dans le cadre d'un match de Ligue des champions, le domicile de Lucas Hernandez était la cible d'un cambriolage. Croyant qu'ils étaient seuls, les malfrats sont entrés par effraction avant d'être chassés par le gardien et son pistolet d'alarme. Depuis, une longue enquête a été menée par la gendarmerie des Yvelines. Cette dernière révèle d'ailleurs des détails témoignant d'un acharnement particulièrement intense contre le domicile du champion du monde 2018.

L'enquête folle pour retrouver les cambrioleurs de Lucas Hernandez

Si la tentative d'effraction a eu lieu le 10 décembre 2024, les auteurs des faits avaient un plan bien établi, réfléchi bien avant. Comme l'indique 78Actu, les cambrioleurs ont d'abord procédé à au moins deux repérages. Le premier a eu lieu dans la nuit du 7 au 8 décembre, entre 3h et 3h37 du matin. Un premier repérage réalisé par trois personnes à bord d'une BMW de location. Le deuxième a eu lieu dans la nuit suivante, entre 00h10 et 00h30. Cette fois-ci, cinq individus ont stationné devant le domicile du joueur, dans une audi RS6 de location. Deux d'entre eux ont tenté d'approcher le portail, mais ont été repoussés par le système d'éclairage et les caméras de protection.

Sauf qu'en quittant les lieux, le conducteur de la voiture est contrôlé pour un excès de vitesse. Les gendarmes avaient alors les noms des malfrats avant même qu'ils passent à l'acte. Le jour du cambriolage, à 9h58, les auteurs quittent le domicile, effrayés par le tir du gardien. Par différents intermédiaires, les autorités ont réussi à identifier cinq personnes, dont trois mineurs âgés de 17 ans, lesquels vont bénéficier d'une procédure différente liée à leur minorité. Quant aux deux autres, âgés de 22 et 23 ans, le Tribunal de Versailles les attend le 18 juin prochain pour connaître le verdict de leur mise en cause. Un acharnement sur le domicile de Lucas Hernandez qui leur aura coûté cher.