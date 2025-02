PSG ‍: Lucas Hernandez annonce une bonne nouvelle

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Sorti sur blessure à la mi-temps du match de Coupe de France face au Mans, Lucas Hernandez n’est finalement pas gravement touché. Le défenseur parisien a fait une frayeur aux supporters du Paris Saint-Germain.

Les huitièmes de finale de Coupe de France étaient l’occasion pour le Paris Saint-Germain de titulariser des joueurs qui jouent moins. Dans le secteur défensif, Luis Enrique a décidé de s’appuyer sur trois défenseurs gauchers. Lucas Beraldo et Willian Pacho placés dans la charnière centrale, il ne restait plus que le poste de latéral gauche pour Lucas Hernandez. Polyvalent, le champion du monde 2018 n'a jamais non à des matchs dans le couloir gauche puisqu’il alterne entre ses deux positions préférentielles depuis son retour de blessure. Sa dernière convalescence ayant duré plus de sept mois, le natif de Marseille a logiquement inquiété tout le monde lorsqu’il est sorti sur blessure à la mi-temps du match face au Mans.

Lucas Hernandez, plus de peur que de mal

Le PSG a recruté un défenseur et s'est trompé https://t.co/bTygcYYQHm — Foot01.com (@Foot01_com) February 5, 2025

Quelques minutes avant la pause, Lucas Hernandez a été contraint de quitter le terrain et de laisser ses coéquipiers du PSG après un choc avec un attaquant du Mans. L’inquiétude était alors grande, car connaissant son passif, tout le monde a eu peur d’une rechute ou d’une blessure d’un autre type qui l’éloignerait à nouveau longtemps des terrains pour une période XXL. Au départ, la crainte d’un pépin à la cheville était grande, mais Lucas Hernandez a rapidement rassuré. Passant en zone mixte, il a évoqué sa blessure. « Tout va bien, c’est juste le talon », a lâché l’international français.

Pour rappel, Lucas Hernandez n’est de retour sur les terrains que depuis le milieu du mois de décembre après une blessure au genou survenue en mai 2024. Prudent avec son temps de jeu, Luis Enrique aurait vu rouge s’il avait dû encore se séparer de son défenseur polyvalent pour une longue durée, mais heureusement pour le PSG ce n'est pas le cas.