PSG ‍: Lucas Beraldo, MU pose la question cruciale

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Annoncé sur le départ du Paris Saint-Germain car il veut pouvoir avoir un rôle plus important ailleurs, Lucas Beraldo est dans le viseur de Manchester United. Les Red Devils sont toutefois méfiants et veulent s'assurer que le Brésilien est bel et bien sur le départ.

La Coupe du monde des clubs et la fin de saison dernière ont-elles eu raison de l'aventure de Lucas Beraldo au Paris Saint-Germain ? Depuis son arrivée au club de la capitale à l'hiver 2024, l'international brésilien a surtout servi de joueur de rotation en comblant les manques et les besoins au poste de défenseur central gauche. Sauf qu'avec les très nombreuses rumeurs indiquant que le PSG fait tout pour recruter un nouveau titulaire à son poste, l'ancien de Sao Paulo a pris la décision de demander son départ. Son objectif, trouver du temps de jeu ailleurs, dans un club où il aura l'occasion d'avoir plus de responsabilités. Fichajes débarquait alors en affirmant que Manchester United voulait sauter sur l'occasion. Mais les Red Devils doivent d'abord s'assurer que l'opération peut se réaliser.

Lucas Beraldo vendu ? Manchester United n'en est pas sûr

Comme le rappelle The Hard Tackle, l'intérêt de Manchester United pour Lucas Beraldo est assez surprenant. Les Red Devils ont au sein de leur effectif un nombre important de défenseurs centraux malgré les récents départs de Victor Lindelöf et Jonny Evans. Dans ce cas, pourquoi s'occuper du Brésilien du Paris Saint-Germain ? Avec les rumeurs allant dans tous les sens, l'écurie qui a terminé quinzième de Premier League la saison passée veut d'abord s'assurer auprès du club parisien que son joueur est bien sur le départ.

En tout cas, le pensionnaire d'Old Trafford a beaucoup d'autres priorités avant de se pencher sur l'éventuel cas de la charnière centrale. Lucas Beraldo a bien des qualités qui aideraient Ruben Amorim à assurer son système à 3 défenseurs, surtout qu'un Harry Maguire a beau être un joueur symbolique de Manchester United, son niveau de jeu affiché la saison dernière incite à recruter du sang neuf du côté des Red Devils.