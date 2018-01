PSG : Lucas à Londres, préparez les millions d'euros !

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Plus proche que jamais de quitter le Paris Saint-Germain au cours de ce mercato d'hiver, Lucas Moura attend désormais que son club trouve un terrain d'entente avec Tottenham.

Lucas se rapproche chaque jour un peu plus d'un départ vers la Premier League. Désireux de trouver une belle porte de sortie après une première partie de saison galère du côté du club de la capitale française, qui l'a mis de côté à l'initiative d'Unai Emery, l'attaquant brésilien a trouvé son bonheur à Tottenham. Si les deux premières parties auraient déjà trouvé un accord contractuel suite à des discussions menées à Londres en cours de semaine, le PSG bloque pour l'instant la transaction. Les Spurs ont proposé une offre de 25 millions d'euros, Paris en demande plus pour un joueur acheté 40 ME il y a cinq ans.

Mais l'accord entre les deux clubs devrait logiquement être trouvé avant mercredi, jour de la fermeture du marché hivernal. Puisque Mauricio Pochettino est déterminé à recruter l'international brésilien, et parce que Paris a besoin de le vendre pour rentrer dans les clous du fair-play financier de l'UEFA en fin de saison. Selon le Telegraph, l'actuel cinquième du championnat anglais va donc intensifier les négociations avec le PSG lors des prochaines 48 heures puisqu'un rendez-vous est même prévu ce dimanche entre les deux clubs pour boucler le potentiel transfert de Lucas à Tottenham, en passe de redonner le sourire à tout le monde.