PSG ‍: Lookman part au clash, alerte à Paris ‍!

Par Corentin Facy

Le dossier Ademola Lookman agite l’Italie. Le Nigérian part au clash pour signer à l’Inter, et le dossier aura indirectement des conséquences sur l’avenir d’un joueur du PSG en la personne de Kang-in Lee.

A moins d’un improbable retournement de situation, Ademola Lookman va bien devenir un joueur de l’Inter Milan d’ici la fin du mercato. Les négociations sont difficiles avec l’Atalanta à tel point que l’international nigérian a été contraint de partir au clash avec ses dirigeants pour forcer son transfert. Un accord devrait toutefois être trouvé entre toutes les parties dans les jours à venir. Ce transfert ne fait pas les affaires de l’Atlético de Madrid puisque selon les informations d’El Gol Digital, les Colchoneros étaient eux aussi très intéressés à l’idée de faire venir Ademola Lookman.

En revanche, le Paris Saint-Germain peut mettre le champagne au frais puisque le plan B de l’Atlético de Madrid en cas d’échec de la piste Lookman se nomme… Kang-in Lee. Certes, le PSG ne fait pas du départ de l’international sud-coréen une priorité absolue. Toutefois, Luis Campos ne dira pas non à un gros chèque pour un joueur qui n’a clairement plus grâce aux yeux de Luis Enrique depuis plusieurs mois. Régulièrement utilisé en première partie de saison, l’ex-joueur de Majorque a disparu des radars depuis janvier.

L'Atlético rate Lookman et fonce sur Kang-in Lee

Comme indiqué par la presse espagnole ces dernières heures, Kang-in Lee est d’ailleurs favorable à un départ alors que Manchester United et Naples s’intéressent également à lui. Avec l’Atlético comme courtisan supplémentaire, le joueur confirme son excellente cote sur le marché des transferts. Une superbe nouvelle pour le Paris Saint-Germain, qui va pouvoir profiter de tous ces intérêts pour son gaucher de 24 ans afin de faire grimper les enchères. Et pourquoi pas espérer une très belle plus-value avec Kang-in Lee, recruté à Majorque pour 20 millions d’euros il y a deux ans et dont la valeur marchande pourrait atteindre les 30 millions d’euros et plus si affinités d’ici la fin du mercato le 31 août.