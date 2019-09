PSG : Loin du Barça, Neymar reçoit une offre poilante à 1 ME

Dans : PSG, Ligue 1.

Alors qu’il n’a toujours pas débuté sa saison avec le Paris Saint-Germain, Neymar devrait disputer ses premières rencontres en sélection.

Le Brésilien a en effet été convoqué par le sélectionneur Tite qui lui offre l’occasion de changer d’air. Il faut dire que la star parisienne en a sûrement besoin après l’échec de son transfert au FC Barcelone. Déterminé à quitter la capitale française pendant des mois, l’ancien joueur de Santos a tout fait pour faciliter son retour en Catalogne. De ses déclarations provocatrices à la pression mise sur ses dirigeants, Neymar pensait avoir fait le nécessaire. Y compris lorsqu’il a proposé de mettre 20 M€ de sa poche pour aider le Barça à financer son transfert.

Force est de constater que cela n’a pas suffi. Du coup, tout le monde sait que l’international auriverde possède un énorme montant à dépenser. A commencer par Rémi Gaillard, le vidéaste français qui a sollicité un don pour son association « Anymal » en échange d’un geste assez particulier. « Bonjour Neymar, tu étais prêt à mettre 20 millions pour partir au Barça. Mais comme tu restes à Paris, j’ai un deal : 1 million pour mon asso de protection animale. Et en échange, je porte le maillot du PSG jusqu’à ton départ. Crois-moi, ça me coûterait beaucoup aussi », a tweeté le Montpelliérain, prêt à trahir le club héraultais pour la bonne cause.