PSG ‍: Liverpool n’arrive pas à oublier Barcola

Par Eric Bethsy

Auteur d’une excellente saison avec le Paris Saint-Germain, Bradley Barcola ne manque pas de sollicitations sur le marché des transferts. Comme le Bayern Munich, Liverpool ne peut s’empêcher de rêver de sa signature alors que l’ailier parisien n’est absolument pas disponible cet été.

Quand le Paris Saint-Germain dit non, ce n’est pas une stratégie pour faire monter les enchères. Le club de la capitale n’est pas du genre à vendre ses meilleurs éléments. Et ce peu importe le montant proposé. Nouvelle illustration avec le cas Bradley Barcola. Après une formidable saison, l’ailier parisien s’est vite retrouvé dans le viseur du Bayern Munich et de Liverpool, tous les deux à la recherche d’un animateur sur le couloir gauche. Les Bavarois et les Reds ont insisté et se sont heurtés au même refus catégorique du président Nasser Al-Khelaïfi.

Liverpool ne s'en remet pas

L’international tricolore ne sera pas transféré cet été. Au contraire, le Paris Saint-Germain se prépare à lui offrir une prolongation de son contrat qui expire en 2028. Un coup dur pour Liverpool et son directeur sportif Richard Hugues. Nos confrères d’ESPN décrivent le dirigeant comme un grand fan de Bradley Barcola. Le décideur anglais le verrait bien succéder à Luis Diaz qui devrait finir par rejoindre le Bayern Munich cet été. Mais les Reds ont compris le message de Nasser Al-Khelaïfi et savent que l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais ne bougera pas.

Le champion d’Angleterre a abandonné la piste menant au Parisien et s’oriente à contre-cœur vers Rodrygo. A priori, il sera beaucoup plus simple d’obtenir la signature de l’attaquant polyvalent du Real Madrid. Contrairement à Bradley Barcola, le Brésilien n’est pas du tout retenu par ses supérieurs. Son coach Xabi Alonso lui montre clairement la sortie et ne serait pas mécontent de le remplacer par un autre attaquant de haut niveau. Mais pas Bradley Barcola bien sûr.