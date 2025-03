PSG-Liverpool, Luis Enrique est dégoûté

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Splendide affiche de Ligue des Champions qui se prépare entre le PSG et Liverpool. Mais c’est un vrai regret pour Luis Enrique de voir cette rencontre arriver si tôt dans la saison.

Le PSG arrive en 1/8e de finale avec le vent dans le dos en raison de sa forme récente étincelante. En France, c’est clairement injouable pour les autres équipes. En Europe, la réponse va vite tomber avec la double confrontation face à Liverpool qui débute ce mercredi. Au repos cette semaine, les Reds survolent la Premier League, où on est généralement un peu plus mis en difficulté qu’en Ligue 1. Le choc devrait donc tenir toutes ses promesses, même s’il arrive un peu tôt dans la compétition. Le PSG ne peut s’en prendre qu’à lui même de ne pas être allé chercher une place dans le Top8 pour éviter ce genre d’affiche, mais le résultat reste décevant pour Luis Enrique. Forcément, l’entraineur espagnol a la crainte de voir sa saison, pourtant si bien partie, devoir s’arrêter un peu trop tôt en cas de mauvais résultat face au club de la Mersey.

Dommage, ça aurait été une belle finale

« Je connais très bien Liverpool, sans aucun doute c'est l'équipe la plus en forme en Europe tant dans les résultats que dans le jeu. Ça aurait pu être une finale de Ligue des champions, on va essayer de faire avec nos armes. ce sera très compliqué bien entendu, mais nous sommes dans la meilleure période de la saison. On va jouer contre la meilleure équipe d'Europe, qualifiée de manière brillante, mais ce n'est pas dans notre mentalité de spéculer, se protéger, rester défensifs, on va attaquer et on va essayer de tourner ça en notre faveur », a promis l’entraineur du PSG avant le match face aux Reds. Un rendez-vous qui fait en tout cas partie des plus beaux de ces quarts de finale, alors que mardi le match entre l’Atlético de Madrid et le Real Madrid sera aussi suivi de près.