PSG-Liverpool : L'UEFA s'attaque encore à Paris et pourrait frapper fort

Mercredi face à Liverpool (2-1), le Paris Saint-Germain a évolué devant un public francilien chaud bouillant, qui a parfaitement joué son rôle de douzième homme. Mais lors du prochain match européen, le Parc des Princes pourrait sonner creux. Depuis les heurts survenus lors de la réception de Belgrade en octobre (6-1), le club de la capitale est déjà sous le coup d’une enquête de la commission de discipline de l’UEFA. À la fin de cette première instruction, une sanction pourrait tomber.

Sauf que désormais, Paris risque encore plus gros. Car ce jeudi, l'instance européenne a ouvert « une procédure disciplinaire contre le PSG pour utilisation de feux d'artifice lors de la rencontre contre Liverpool en Ligue des Champions ». Selon L'Equipe, l'audience parisienne aura lieu le 13 décembre prochain. Autant dire que le PSG risque au moins un huis clos partiel, et peut-être même pire si l'UEFA se montre aussi intransigeant qu'avec l'OM et l'OL, qui ont déjà joué un match à huis total en Coupe d'Europe cette saison...