PSG ‍: Liverpool fait le plein avant d’attaquer Kvaratskhelia

Par Eric Bethsy

Confronté au possible départ de Luis Diaz, que l’on annonce dans le viseur du Bayern Munich et du FC Barcelone, Liverpool ne ferme pas totalement la porte à son départ. Le montant éventuellement récolté pour le transfert du Colombien pourrait permettre aux Reds de contacter le Paris Saint-Germain pour son ailier Khvicha Kvaratskhelia.

A travers son sacre en Ligue des Champions et son parcours au Mondial des clubs, le Paris Saint-Germain met ses joueurs en valeur. Une telle exposition attire forcément les regards d’autres formations comme le Bayern Munich. Ces dernières semaines, les Bavarois avaient fait de Bradley Barcola leur priorité. Et l’international français n’est pas le seul Parisien convoité. Son concurrent Khvicha Kvaratskhelia fait lui aussi l’objet de rumeurs.

Kvaratskhelia pour remplacer Luis Diaz ?

De son côté, l’ancien joueur de Naples est associé à Liverpool en cas de départ de Luis Diaz. L’ailier colombien, courtisé par le Bayern Munich et par le FC Barcelone, serait favorable à un transfert cet été. Le joueur passé par le FC Porto aurait l’intention de communiquer son souhait à ses dirigeants. Une séparation reste néanmoins peu probable à l’heure actuelle dans la mesure où Liverpool réclamerait 80 millions d’euros pour le libérer et ainsi financer la venue de son successeur, à savoir Khvicha Kvaratskhelia, la piste révélée par le média Anfield Watch.

Vous l’aurez compris, il n’y a pour le moment rien de concret. Le dossier ne serait qu’une simple idée dans l’esprit des décideurs de Liverpool. Ces derniers ont tout de même intérêt à trouver une alternative. Le Paris Saint-Germain, catégoriquement opposé au départ de Bradley Barcola, n’ouvrira sans doute pas davantage la porte à l’international géorgien. La recrue hivernale s’est rapidement installée dans le onze de Luis Enrique depuis son arrivée pour 70 millions d’euros. On voit mal la direction francilienne accepter de négocier quelques mois plus tard.