PSG : Liverpool et Klopp lancent l'opération Mbappé 2021

Actuellement en équipe de France, avec laquelle il pourrait retrouver la compétition contre la Suède mardi, Kylian Mbappé ne sait pas encore si son avenir à moyen terme passera par le Paris Saint-Germain.

Freiné par le Covid-19 puis par une blessure musculaire, Kylian Mbappé connaît un début de saison délicat. Malgré tout cela, l’attaquant de 21 ans reste important pour le PSG. Auteur de sept buts et de sept passes décisives en huit matchs toutes compétitions confondues, le champion du monde confirme semaine après semaine son statut de top player. Pas étonnant donc de le voir toujours dans le viseur des grands clubs européens. Courtisé par le Real Madrid de Zidane depuis 2017, année de son transfert de Monaco à Paris, Mbappé est aussi suivi par Liverpool, comme l’explique le Sunday Times.

« Pour convaincre Mbappé, Liverpool devra vendre des joueurs majeurs. Le club est ouvert à la vente de Sadio Mané, Roberto Firmino ou Mohamed Salah. Tous les trois approchent de la trentaine et leurs contrats expirent en 2023. Et certains d'entre eux peuvent s'installer en Espagne. Liverpool pense à tout cela depuis longtemps déjà. Les Reds n’essaient pas de garder leurs joueurs pour toujours. Ils ouvrent la porte aux joueurs qui veulent partir, et s’ils ont une grande offre derrière », détaille le média anglais, persuadé que le départ d'un joueur majeur de Liverpool est loin d'être hypothétique. En attendant l’été prochain, où Mbappé arrivera dans un tournant de sa carrière, Leonardo va tout faire pour prolonger le contrat de la pépite du football français au-delà de cette fatidique année 2022. Sans quoi, Liverpool pourrait bien faire partie des courtisans officiels.