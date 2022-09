PSG : Lionel Messi vers un divorce brutal

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Arrivé l'été dernier au PSG, Lionel Messi a découvert un nouveau championnat après 17 saisons passées au FC Barcelone. Mais la Pulga pourrait quitter le club de la capitale dès l'été prochain, lui qui a signé un doublé avec l'Argentine contre la Jamaïque cette nuit.

Après une saison mitigée, Leo Messi semble s'être un peu plus acclimaté au mode de vie parisien ainsi qu'au style de jeu de la Ligue 1. Celui qui n'a inscrit que 6 buts en championnat l'année dernière, a réalisé sa plus mauvaise saison depuis l'exercice 2005-2006. Heureusement pour les supporters parisiens, cette saison, le septuple ballon d'or est beaucoup plus en forme et compte déjà 6 buts et 8 passes décisives en 11 rencontres disputées. Malgré ça, l'Argentin ne voulait pas réellement quitter Barcelone en 2021. Le club catalan n'avait pas les finances nécessaires pour garder son génie argentin et seul Paris pouvait répondre aux exigences financières du vainqueur de la Copa America 2021. Sous contrat jusqu'en juin 2023 au PSG, Lionel Messi n'a plus que quelques mois à disputer des matchs sous les couleurs du PSG selon les termes de son engagement. Si le club de la capitale souhaite lui proposer une prolongation de son aventure dans la ville lumière, les plans de Messi sont complètement différents.

Messi veut quitter le PSG à la fin de la saison

Selon les informations de Miquel Blázquez, journaliste spécialisé sur le FC Barcelone pour le média Béteve, Leo Messi compte aller jusqu'au bout de son contrat au PSG et quittera ensuite le club français. S'il a récemment expliqué être mieux intégré dans le vestiaire parisien, le joueur de 35 ans est en fin de carrière et ne se voit pas continuer plus longtemps avec Paris. La chaîne catalane explique même de manière plus discutable que Lionel Messi ne supporte plus la circulation à Paris et qu'il ne se sent pas complètement à l'aise dans sa nouvelle ville d'adoption. Un serpent de mer puisque déjà l'an passé certains médias espagnols avaient évoqué cette déprime de la famille Messi, pourtant confortablement installée à Neuilly et qui ne subit pas de manière frontale les soucis de circulation dans la capitale française.

Messi décide, Miami marque des points

Résultat, la question se pose, quel avenir pour l'Argentin, qui possède une option pour une année de plus au PSG, mais seulement activable de son côté. En effet, le PSG ne peut faire que discuter ou lui proposer de rester plus longtemps chez le champion de France, mais n'a aucun pouvoir sur sa décision finale. Plusieurs portes de sortie s'offrent néanmoins à lui. Messi pourrait retourner à Barcelone et finir son histoire avec son club de cœur ou alors découvrir le championnat argentin avec son club formateur à Rosario, les Newell's Old Boys.

Plusieurs médias ont également envoyé Messi à l'Inter Miami pour terminer sa carrière de footballeur avec un dernier contrat juteux dans la nouvelle franchise américaine, dirigée par son ami David Beckham. La Pulga possède un amour total pour Miami, la cité de Floride où il a acheté plusieurs biens immobiliers, et où il préfère se reposer pendant ses vacances plutôt que de retourner en Argentine. Et cet amour est réciproque puisque l'Argentin, resté cette semaine en stage à Miami pendant les matchs internationaux, a fait littéralement craquer le public local en invitant plusieurs jeunes joueurs de la réserve de l'Inter Miami à participer à une séance d'entrainement avec sa sélection. Avec autographes et souvenirs à la clé pour un nouveau passage en Floride qui a marqué les esprits. En tout cas, si sa future destination est inconnue, elle devrait probablement s'inscrire loin du PSG. Au grand dam des fans ainsi que des dirigeants qui constatent de la popularité de Messi qui fait grandir celle du club à travers le monde.