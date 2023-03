PSG : Lionel Messi reçoit une offre lunaire au mercato

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat au mois de juin avec le PSG, Lionel Messi fait rêver plusieurs clubs de MLS aux Etats-Unis.

Lionel Messi au Paris Saint-Germain, stop ou encore ? Nasser Al-Khelaïfi a récemment confié qu’il travaillait activement pour ficeler les prolongations de contrat de Kylian Mbappé, de Sergio Ramos… et de l’international argentin. Tandis que certains supporters aimeraient que l’aventure prenne fin entre le PSG et Lionel Messi, le club de la capitale ne l’entend visiblement pas de cette oreille. En revanche, rien ne dit que le sextuple Ballon d’Or souhaite poursuivre sa carrière à Paris pour l’instant. De multiples options s’offriront à lui cet été : revenir dans son club de toujours, le FC Barcelone… ou tenter l’aventure américaine aux Etats-Unis. L’Inter Miami de David Beckham lui fait les yeux doux depuis de longs mois. Mais d’autres franchises américaines sont très intéressées par Lionel Messi, lequel pourrait recevoir une offre lunaire et encore jamais vue dans l’histoire du football selon les informations de Sport.

Une offre lunaire aux Etats-Unis pour Messi

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Le journal espagnol dévoile dans son édition du jour qu’il est impossible pour un seul club américain quel qu’il soit de payer à lui seul le salaire de Lionel Messi. C’est ainsi que plusieurs clubs de Major League Soccer seraient prêts à financer conjointement la venue de La Pulga aux Etats-Unis. Concrètement, plusieurs clubs de New-York, de Los Angeles et de Miami seraient prêts à monter une cagnotte collective afin de financer la venue de Lionel Messi, lequel choisirait ensuite le club de son choix. Sport dévoile que si plusieurs clubs américains sont prêts à faire cela, au risque de ne pas être choisi par Messi mais de contribuer tout de même au paiement de son salaire, c’est parce que la potentielle venue de l’Argentin aux Etats-Unis ferait sensiblement augmenter les revenus des droits télévisuels. Autrement dit, tout le monde s’y retrouverait, même les clubs qui payeraient indirectement Lionel Messi sans pour autant profiter de l’Argentin dans leur effectif. Grâce à cette offre lunaire et historique, le numéro 30 du PSG pourrait ainsi rejoindre les Etats-Unis sans faire une croix sur son imposant salaire. Reste maintenant à voir ce que le meilleur joueur de l’histoire du football décidera d’ici le mercato estival.