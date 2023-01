PSG : Lionel Messi prolongé, les supporters veulent le virer !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’avenir de Lionel Messi n’est toujours pas officiellement réglé, même si la tendance est toujours à une prolongation de l’Argentin au PSG. Pas de quoi emballer les supporters du Paris Saint-Germain compte tenu des performances du champion du monde.

Depuis la fin de la Coupe du monde, remportée par l’Argentine en finale contre l’Equipe de France, la prolongation de Lionel Messi avec le Paris Saint-Germain semble imminente. Et pour cause, quelques jours seulement après son sacre mondial, Lionel Messi avait trouvé un accord de principe avec le PSG pour ce qui semblait être une prolongation d’une année supplémentaire, soit jusqu’en juin 2024. Selon l’ensemble de la presse française, tout était bouclé et l’officialisation ne devait pas tarder. La fin du mercato hivernal approche et, bien que rien ne presse, le club de la capitale n’a toujours rien annoncé en ce qui concerne l’avenir de Lionel Messi. Est-il temps de s’inquiéter ? A en croire les informations de Don Balon, il n’y a pas de quoi avoir peur pour l'Emir du Qatar, car La Pulga devrait bien s’inscrire dans la durée à Paris.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Le média espagnol confirme l’imminence de la prolongation du contrat de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Malgré des intérêts du FC Barcelone, mais surtout de l’Inter Miami, le n°30 du PSG a bien choisi de prolonger son bail dans la capitale française. Il a refusé de revenir au Barça, soucieux de ne pas entacher la légende qu’il a réussi à écrire dans le club de son cœur, mais qui n'a surtout pas les moyens financiers de faire revenir celui qui avait été viré comme un malpropre en 2021. Quant à l’intérêt de l’Inter Miami, franchise de David Beckham, les discussions étaient sérieuses, mais Lionel Messi a finalement pris la décision de rester en Europe. Rassuré par le niveau qu’il a affiché durant le Mondial, l’international argentin s’estime encore capable de jouer au plus haut niveau et de briller en Ligue des Champions. Sa prolongation de contrat avec le PSG est donc imminente… mais elle risque de nous réserver une petite surprise selon le média espagnol.

Lionel Messi, une prolongation de deux ans ?

Tandis que Lionel Messi semblait parti pour prolonger son contrat d’une année supplémentaire, soit jusqu’en juin 2024, il semblerait que le Paris Saint-Germain ait accepté la requête ultime de l’international argentin pour déposer sa signature sur un nouveau bail. À la demande de Messi, la prolongation du milieu offensif de 35 ans au PSG devrait être d’une durée de deux ans, soit jusqu’en juin 2025. Une énorme surprise que personne n’avait vue venir, car à aucun moment, une prolongation de plusieurs années n’a été évoquée pour Lionel Messi. Désireux de se maintenir au plus haut niveau européen sur la durée, l’ancien capitaine du FC Barcelone s’apprête donc à réaliser un joli coup, aussi bien sur le plan sportif que financier, avec une prolongation de deux ans au Paris Saint-Germain. Nul doute que ce choix de la part de l’Émir du Qatar et de Nasser Al-Khelaïfi ne manquera pas d’interroger, dans la mesure où les doutes sont permis quant au niveau que Lionel Messi affichera dans deux ans. Et le match contre Reims a mis les fans du PSG en colère par rapport au septuple Ballon d'Or et sa possible prolongation. Sur les réseaux sociaux, la tension étant grande autour du cas Messi.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Il est vrai que depuis son retour du Mondial 2022, après avoir fêté son titre, Lionel Messi est fantomatique, la Pulga n'étant plus du tout dans le coup. Et Twitter s'est déchaîné après l'égalisation rémoise. « Vu l'implication qu'a montrée Messi lors de la coupe du monde, il est temps de comprendre qu'il n'a juste pas envie de courir quand il porte le maillot du PSG. Aussi talentueux qu'il soit, sa signature était une erreur. Ne le prolongez pas par pitié », « Le pire ce sont les fan boy de Messi qui nous expliquent que c'est à cause des milieux de terrain et de Galtier qui l'utilise mal. Ils font exactement ce qu'ils reprochent aux fans de CR7. C’est la faute des autres pas la sienne..... bref ce Messi là qu'il dégage ». Hadrien Grenier, qui relaie l’actualité du Paris Saint-Germain sur les réseaux sociaux ne voit qu’une solution : « Le bon sens serait de ne pas prolonger Messi pour enfin souffler financièrement (...) Le scénario des suites d’une prolongation de Messi est écrit. Casser le trio sera toujours nécessaire. Alors, comme l’été dernier, ça se rabattra sur Neymar. Qui ne voudra pas partir. Et donc zéro marge de manœuvre. Et rebelote. Ne pas prolonger Messi = sortir de cette boucle. »