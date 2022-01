PSG : Lionel Messi lâche un énorme indice pour son avenir

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Cet été, Lionel Messi avait stupéfait tout le monde en quittant le FC Barcelone, son club de toujours, pour venir au PSG. Il avait signé un contrat de deux ans à Paris. Mais après quid de sa carrière ? L'Argentin donne déjà des premiers indices sur son futur.

Voir Lionel Messi vêtu du maillot du PSG était jusqu'à peu un rêve illusoire pour tout supporter parisien. Mais, cet été, l'impensable est devenu réalité. Au-delà du PSG, c'est toute la Ligue 1 qui a eu des étoiles dans les yeux de voir ce fantastique joueur fouler les pelouses françaises. Une chance pour beaucoup d'observateurs, de spectateurs. Cependant, il va falloir profiter et savourer ces instants. Car, Lionel Messi ne restera pas éternellement dans la capitale. L'Argentin est lié au club parisien jusqu'en juin 2023. Un contrat à court terme pour le joueur de 34 ans qui en aura 36 quand l'échéance arrivera. Qu'adviendra t-il de la Pulga après cette date ? L'intéressé donne déjà une réponse.

New York ou Miami pour Lionel Messi en 2023

En 2023, à 36 ans, Lionel Messi aura déjà 18 ans de carrière en club derrière lui, avec le FC Barcelone et avec le PSG. L'Argentin pourrait rester en Europe à l'image d'un Cristiano Ronaldo qui brille actuellement avec Manchester United à bientôt 37 ans. Toutefois, il voit son avenir loin du Vieux Continent comme il l'a confié à demi-mot récemment. Messi souhaite vivre le rêve américain sur le plan personnel et professionnel. « J'ai toujours eu l'illusion de pouvoir profiter et vivre l'expérience de vivre aux États-Unis, de découvrir comment est cette ligue, à quoi ressemble la vie là-bas. J'aimerais bien plus tard dans ma carrière, mais si cela arrive ou non, je ne sais pas », a t-il indiqué. Si Messi décide de terminer sa carrière en MLS, deux options sont possibles. Il peut aller à l'Inter Miami, franchise qui appartient à David Beckham lequel avait montré son intérêt pour une venue de la Pulga. Le cadre de vie floridien plairait bien à l'Argentin. Toutefois, celui-ci peut aussi aller au New York City FC, club de l'écurie Manchester City, d'autant que Messi possède déjà un appartement dans la ville. Une chose est sûre. Avec son CV et son statut, l'Argentin aura l'embarras du choix pour terminer sa carrière comme il l'entend.