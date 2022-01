PSG : Lionel Messi l'insulte, il en rigole

Critiqué par le consultant Jamie Carragher, Lionel Messi n’a pas du tout apprécié. L’attaquant du Paris Saint-Germain a directement contacté l’Anglais pour le recadrer. Un message dont l’ancien Red préfère plaisanter.

Il faut croire que Lionel Messi, malgré sa discrétion dans les médias, suit attentivement les commentaires à son sujet. Et pas seulement en France. L’attaquant du Paris Saint-Germain a également un œil sur l’avis des observateurs anglais comme Jamie Carragher. La preuve, le consultant de la chaîne Sky Sports avait osé déclarer que l’Argentin n’était pas une bonne recrue pour le club de la capitale. Résultat, l’ancien joueur de Liverpool a eu droit à une réponse sur le réseau social Instagram.

🗣 “Messi private messaged me on Instagram and called me a donkey!” 🤣@Carra23 and @GNev2 picked their @EASPORTSFIFA Team of the Year! ⭐ #TOTYpic.twitter.com/tye1u2gQLQ