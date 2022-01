PSG : Lionel Messi, l'erreur grossière de Pochettino

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Les fans les plus endurcis de Lionel Messi l'avouent, pour l'instant la Pulga n'a pas encore apporté le maximum au Paris Saint-Germain. Mais il n'est pas le seul coupable.

En s’offrant Lionel Messi au mercato d’été, le PSG a frappé le coup du siècle en matière de marketing, et nul ne peut le contester puisque depuis cela Paris a encore franchi un palier sur le plan de son image mondiale. Mais concernant l'aspect sportif, il en va tout autrement. Bien évidemment, le septuple Ballon d’Or a parfois régalé avec des gestes géniaux, il a marqué quelques beaux buts, et notamment celui contre Manchester City en Ligue des champions au Parc des Princes. Il est cependant difficile de dire qu’il a apporté un énorme plus à Paris. Pour expliquer cette relative discrétion de Lionel Messi dans le jeu du club de la capitale, on a évoqué le changement de vie de celui qui avait fait toute sa carrière à Barcelone et a rejoint la capitale en l’espace de quelques jours, ce qui n’est évidemment pas facile à vivre sur le plan familial et sportif.

Lionel Messi a trop joué dans des matchs de Ligue 1 ?

Fifteen minutes left, PSG are level with Lyon and need a goal.



Mauricio Pochettino subs off Lionel Messi for right-back Achraf Hakimi pic.twitter.com/LqJPYy0gaS — FootballJOE (@FootballJOE) September 19, 2021

Cependant, cet aspect personnel du cas Lionel Messi n’est probablement pas la seule explication à cette relative discrétion de la star argentine dans le jeu du Paris Saint-Germain. Dans Le Parisien, Eric Carrière, ancien joueur et évidemment consultant très écouté de Canal+, estime que les regards doivent également se tourner par les choix faits par Mauricio Pochettino concernant l’ancien Barcelonais. « L’aspect athlétique de Messi m’interroge. À mon sens, il a trop joué au début de la saison. À 35 ans, pourquoi lui faire enchaîner 90 minutes sans arrêt ? Je pense que le staff aurait pu le faire jouer 1 heure ou carrément le reposer lors de certains matchs de Ligue 1 avec moins d’enjeu », explique Eric Carrière, qui met donc en jeu la responsabilité de l’entraîneur du PSG, même si ce dernier doit aussi composer avec les désirs de sa star. On l’avait notamment vu en septembre dernier contre l’Olympique Lyonnais lorsque Pochettino avait rappelé Messi sur le banc après 76 minutes de jeu, le septuple Ballon d’Or ne masquant pas sa stupéfaction.

Désormais de retour après un épisode covid qui l'a visiblement impacté, Lionel Messi a 5 mois pour montrer tout ce qu'il peut apporter au Paris Saint-Germain. A commencer par le double rendez-vous en Ligue des champions face au Real Madrid, ces deux dates étant évidemment entourées en rouge sur l'agenda de celui qui a souvent fait pleurer les Merengue lorsqu'il portait le maillot du Barça. Et c'est peu dire que Messi souhaite que cela continue à être le cas. Une qualification du PSG pour les quarts de finale de la Ligue des champions serait déjà une belle ligne écrite dans l'histoire de Paris pour la Pulga.