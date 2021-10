PSG : Lionel Messi isolé, Thierry Henry accuse !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Pour son premier classique, Lionel Messi a été plutôt discret contre l’Olympique de Marseille dans l’ambiance volcanique du Vélodrome (0-0).

Au FC Barcelone, le génie argentin se trouvait dans une position axiale et tous les ballons passaient par lui. Pour le moment, ce n’est pas du tout le cas au Paris Saint-Germain. Et pour cause, Mauricio Pochettino a de nouveau aligné Lionel Messi dans une position de milieu droit, ce qui ne contribue pas à le mettre dans les meilleures conditions. Au micro de Prime Video, Thierry Henry a justement critiqué ce choix de la part de l’entraîneur du PSG. Pour le consultant, présent au Vélodrome dimanche soir, il est évident que Lionel Messi est beaucoup trop isolé dans cette position de milieu de couloir. Mauricio Pochettino gagnerait sans doute à réaxer l’Argentin afin que celui-ci soit plus proche de Kylian Mbappé, avec qui sa relation technique est prometteuse.

Henry ne comprend pas le positionnement de Messi

« Il est là, il aurait pu marquer, mais je ne comprends pas, je le vois isolé là-bas, je ne dis pas qu’il est triste, mais il est isolé, il touche moins la balle et Hakimi passe moins car il (Messi) reste haut, écarté, sans rentrer. Je préfère quand il est dans l’axe, mais ce n’est pas moi le coach » a lancé Thierry Henry avant de poursuivre. « Il n’y a qu’un chef d’orchestre, sinon tu ne vas pas jouer au même tempo. Le problème, c’est qu’il y a beaucoup de chefs d’orchestre dans cette équipe et tu ne peux pas jouer au même tempo. Il (Messi) a besoin de donner le tempo. Là, c’est Kylian qui a souvent la balle, ça va assez vite en contre. Aujourd’hui, il a essayé Neymar en 10, je n’ai pas trouvé ça très satisfaisant ». Reste maintenant à voir si Mauricio Pochettino effectuera des réglages dans les prochaines semaines en rapprochant au maximum Lionel Messi de l’axe afin que celui-ci soit davantage influent.