PSG : Lionel Messi hante les nuits d’Al-Khelaïfi

En fin de contrat avec le PSG en juin 2023, Lionel Messi ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait à l’issue de la saison.

En difficulté la saison dernière, Lionel Messi a retrouvé un niveau très intéressant avec le PSG. D’ores et déjà impliqué dans 14 buts en 11 matchs toutes compétitions confondues en 2022-2023, l’international argentin est parti sur de très bonnes bases. A l’instar de Neymar, il se prépare de la meilleure des façons pour la Coupe du monde et c’est le Paris Saint-Germain qui en profite. Rassurée par l’excellent niveau retrouvé par Lionel Messi, la direction parisienne aimerait boucler au plus vite la prolongation de La Pulga. A en croire les informations délivrées par Don Balon, le président parisien Nasser Al-Khelaïfi fait d’ailleurs de l’extension du contrat de Lionel Messi une priorité absolue pour les semaines à venir. Tandis que Messi est courtisé par Barcelone, le Qatar refuse l’idée de voir l’Argentin revenir à Barcelone plutôt que de prolonger au PSG.

Al-Khelaïfi veut prolonger Messi à tout prix

La rivalité est totale entre le Paris Saint-Germain et Barcelone, raison pour laquelle il est inenvisageable pour Nasser Al-Khelaïfi de perdre Lionel Messi au profit du club catalan. Il y a deux jours, lors de l’assemblée générale de l’ECA, Nasser Al-Khelaïfi a d’ailleurs adressé un tacle non dissimulé à l’égard du Barça. « Nous devons être prudent sur les niveaux d’endettement dangereux et l’injection magique de capitaux, qui n’est pas une voie durable. Nous devons penser à long terme » a prévenu Nasser Al-Khelaïfi, preuve que la rivalité est plus présente que jamais avec Barcelone. Au-delà de cette rivalité, le PSG veut conserver Lionel Messi pour des raisons sportives et marketings. Et pour cause, la signature de Lionel Messi a eu les effets escomptés dans la capitale et les retombées financières sont énormes. Tous les feux sont donc au vert pour prolonger Messi du côté de la direction parisienne. Reste que de son côté, l’Argentin n’est pas pressé et a d’ores et déjà fait savoir qu’il ne prendrait aucune direction avant la Coupe du monde.