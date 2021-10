PSG : Lionel Messi fait trop de kilomètres, l'excuse tient debout

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Toujours muet en Ligue 1 depuis son arrivée au PSG, Lionel Messi n'est pas forcément à son avantage pour l'instant à Paris. Mais, pour Ludovic Obraniak ce n'est qu'une question de temps.

Messi et zéro but ce n'est pas une association très courante dans l'esprit des gens. Pourtant, depuis le début de la saison, l'Argentin n'a toujours pas trouvé le chemin des filets sur les pelouses de Ligue 1 en quatre apparitions. En plus, ses prestations n'ont pas forcément été toujours très convaincantes depuis le début de la saison, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions où il a marqué trois fois tout de même. Si certains supporters du PSG ne sont pas forcément très satisfaits de ce rendement, Ludovic Obraniak a voulu se monter rassurant. Le consultant de La Chaîne l'Equipe et d'Amazon Prime Vidéo, entre autres, n'est pas inquiet quant au démarrage en douceur de la Pulga depuis le début de la saison.

Messi encore en terrain inconnu pour Obraniak

Dans L'Equipe de Greg sur la chaîne l'Equipe, l'ancien international polonais a essayé de remettre les choses dans leur contexte. Il a rappelé que Lionel Messi était encore en phase d'apprentissage dans un nouvel environnement et que le voir très performant tout de suite était déraisonné. « Là, on est dans le rêve, le fantasme. Lionel Messi ne fait qu’arriver. Il est arrivé en fin de mercato et tout cela a été entrecoupé de trêves internationales avec sa sélection. Je vous laisse imaginer les voyages et les kilomètres parcourus. C’est un garçon qui arrive dans un univers totalement différent. Il était au centre du projet Barcelone, tout était construit autour de lui. Il a été choyé. Là, il est dans un contexte et dans un système de jeu qui sont totalement différents », a t-il développé dans un plaidoyer passionné. Les supporters du PSG espèrent en tout cas que, pour les échéances européennes du printemps prochain, le Messi de Barcelone sera bien celui du PSG.