PSG : Lionel Messi excite le Barça, ça va mal finir

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le Barça réalise pour le moment un mercato estival impressionnant. Et le nom de Leo Messi n'est jamais très loin du club catalan, ce qui va évidemment agacer le Paris Saint-Germain.

L'été dernier, Leo Messi quittait le FC Barcelone pour rejoindre le PSG. Un coup de tonnerre pour les fans catalans, qui espéraient voir le septuple Ballon d'Or faire toute sa carrière à Barcelone. Surtout, ils ne l'imaginaient pas rejoindre un club rival comme le PSG. Depuis quelques années, Parisiens et Barcelonais se livrent une bataille sans merci, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Jamais n'est perdue une occasion de se déstabiliser. Et ces dernières heures, Joan Laporta, président du Barça, a lancé les hostilités. Laporta a en effet rappelé sa volonté de voir Leo Messi revenir en Catalogne pour y terminer sa carrière. Une déclaration faite alors que l'Argentin est encore sous contrat avec le club de la capitale française et a en plus une année en option à déclencher ou non en fin de saison.

Messi au Barça, opération en cours ?

Lionel Messi back in Paris and with his wife Antonela. pic.twitter.com/OdTzxsQitH — Roy Nemer (@RoyNemer) July 28, 2022

De son côté, Xavi, l'entraineur du Barça, est apparemment sur la même longueur d'onde que son président. Devant la presse, avant de disputer une rencontre face au New York Red Bulls, l'ancien milieu de terrain a en effet indiqué au sujet d'un retour de Messi : « Messi a un contrat. C'est une utopie, nous allons nous concentrer sur cette année. Évidemment, j'aimerais que le temps de Leo au Barça ne se termine pas comme il l'a fait et qu'il ait une dernière chance de dire au revoir en tant que meilleur de l'histoire. Bien sûr que j'aimerais, oui, j'aimerais que ça arrive, mais il a un contrat ». Sur sa lancée, Xavi est également revenu sur les critiques émises par certains fans et observateurs sur le recrutement du Barça au vu des difficultés économiques récentes du club catalan : « C'est vrai que vous voyez des déclarations de gens qui se plaignent, mais nous voulons signer sans outrepasser aucune règle ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Avant d'en savoir plus sur les procédés que le Barça utilise pour dépenser autant d'argent cet été, les pensionnaires du Camp Nou sont bel et bien de retour. Le recrutement clinquant de cette année pourrait en plus séduire Leo Messi quant à un retour au Barça dans le futur. C'est le souhait de nombreux fans au club. Reste que du côté parisien, ce buzz entretenu depuis plusieurs jours par les dirigeants barcelonais commencent à sérieusement faire monter la température de Nasser Al-Khelaifi et même à Doha. Car du côté du PSG, non seulement on souhaite que Lionel Messi prolonge jusqu'en 2024, mais en plus on constate que le septuple Ballon d'Or est dans une forme resplendissante, et même supérieure à celle affichée l'été dernier lorsqu'il est arrivé du Barça. Alors l'idée même de voir Barcelone profiter de cela pour attaquer dans un an horripile le Paris Saint-Germain et ses propriétaire, d'autant que le Barça n'a jamais été le dernier à se plaindre de la manière de faire du club française sur le marché des transferts. Pour l'instant, du côté de l'Emir on reste zen, mais cela pourrait ne pas durer éternellement si Joan Laporta et Xavi continuent leur numéro.