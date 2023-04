PSG : Lionel Messi de retour, le Barça menace Tebas

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

De rêve inaccessible, le retour de Lionel Messi devient de plus en plus imaginable pour les supporters du FC Barcelone. Luis Suarez a lâché une petite info à ce sujet, tandis que les dirigeants catalans sont bouillants.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, Lionel Messi est plus proche que jamais d’un départ. La tendance d’une prolongation, bien présente après la Coupe du monde, s’est brutalement inversée et désormais, il apparait hautement improbable de voir La Pulga étendre son séjour dans la capitale française. A ce jour, la destination la plus probable de Lionel Messi n’est autre que… Barcelone, son club formateur qui souhaite plus que tout le faire revenir.

Messi de retour à Barcelone, ça se précise

Jeudi, la presse espagnole et le journal Sport en tête affirmaient que l’offre financière du Barça pour faire revenir son ancien capitaine était en train de s’affiner. Le futur champion d’Espagne envisage de proposer à Lionel Messi un salaire de 25 millions d’euros brut annuels pour le convaincre de revenir, des émoluments quatre fois moins importants que ceux qu’il touchait avant son départ de Barcelone en 2021. En interne dans le vestiaire du Barça, on est évidemment très majoritairement favorable au grand retour de l’Argentin.

« 🔙 Messi »



La story de Luis Suarez 👀 pic.twitter.com/ny8MKcxk0J — BeFootball (@_BeFootball) April 20, 2023

Sur les réseaux sociaux, les anciens du club font également le forcing pour voir se réaliser le grand retour de Lionel Messi au Camp Nou. Grand ami du n°30 du PSG et ancien compère d’attaque de ce dernier, Luis Suarez fait partie de ceux qui veulent impérativement voir Messi revenir au Barça. Indice sur l’avenir ou simple souhait, l’Uruguayen a publié une story troublante sur Instagram en postant une photo de lui en compagnie de Lionel Messi sous le maillot du FC Barcelone avec l’émoticône « back ». Il n’en fallait pas plus pour faire chavirer les supporters catalans, lesquels imaginent déjà Lionel Messi sous les ordres de Xavi au Barça la saison prochaine. Un véritable conte de fée pour les Socios du club catalan.

Javier Tebas interpellé par le Barça

Mais encore faut-il qu'il puisse se réaliser concrètement. Sur le plan financier, c'est toujours la grande interrogation en ce qui concerne la capacité du club catalan à aller au bout de cette démarche. Et visiblement, cela tend l'atmosphère à Barcelone. Dirigeant du FC Barcelone en charge du marketing, Juli Guiu a décidé de prendre le taureau par les cornes en intimidant Javier Tebas. Le président de la Liga est très réticent à l’idée de voir le Barça se mettre dans le rouge pour signer Lionel Messi, alors que le leader de la Liga a de grandes difficultés financières. De quoi provoquer cette sortie étonnante de la part de Juli Guiu. « Sur le plan marketing, la venue de Messi serait une excellente nouvelle, même si cela n’atteindrait pas les chiffres fous publiés dans la presse récemment. C’est toujours le meilleur football du monde, sans aucun doute. Erling Haaland n’a pas le même prestige que Messi. Tebas et la Liga profiteraient d’un tel retour, et ce serait stupide s’il ne nous aidait pas à trouver un accord pour une telle opération », a expliqué le dirigeant barcelonais, qui ne veut pas voir tout capoter pour des raisons financières alors que Lionel Messi semble plus proche que jamais d’un retour au FC Barcelone.