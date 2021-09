PSG : Lionel Messi contre Manchester City ? Attention danger

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Présent dimanche à l'entraînement avec ses coéquipiers du Paris Saint-Germain, Lionel Messi n'est pas du tout certain de jouer contre Manchester City mardi soir en Ligue des champions au Parc des Princes.

Touché au genou gauche depuis le match contre l’Olympique Lyonnais, qu’il avait quitté de manière un peu dépité, Lionel Messi n’a pas joué les deux matchs du PSG en Championnat de Ligue 1 histoire de se préserver pour la rencontre de Ligue des champions face à Manchester City mardi soir à Paris. Sur le papier, le plan fonctionne bien et dimanche, au lendemain de la victoire de Neymar et de ses coéquipiers face à Montpellier, Lionel Messi était bien au Camp des Loges pour l’entraînement collectif, auquel Marco Verratti a également participé. L’optimisme semble donc de rigueur au point que certains ont annoncé comme acquise la présence de l’ancien Barcelonais face à l’équipe de Pep Guardiola. Mais selon Le Parisien, il ne faut pas aller trop vite en besogne concernant le sextuple Ballon d’Or.

Lionel Messi veut jouer le choc PSG-Manchester City

Car Mauricio Pochettino le sait, Lionel Messi souhaite plus que tout affronter Manchester City, mais le métronome argentin a rarement été blessé durant sa carrière et le PSG doit donc être très prudent. AU point même que pour l’instant, le staff du Paris Saint-Germain n’a rien décidé quant à sa présence mardi soir au Parc des Princes, malgré l’importance de cette rencontre de Ligue des champions. « A ce stade, personne ne peut assurer la présence ou l’absence de Messi face à Manchester City », précise le quotidien francilien, qui précise que le staff du PSG attendra le dernier moment pour faire son choix concernant la participation de Lionel Messi à ce choc. Présent ce lundi en conférence de presse à partir de 15h15, l’entraîneur argentin du club de la capitale devrait probablement en dire un peu plus sur le cas Messi, même si Mauricio Pochettino peut aussi intégrer la Pulga dans son groupe et ne finalement décider que mardi.