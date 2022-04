PSG : Lionel Messi, ce choix fort du Qatar le déprime

Dans : PSG.

Selon les informations du Parisien, le PSG souhaite se séparer de Paredes, Di Maria et Icardi cet été. Une décision qui affecte Lionel Messi…

L’heure du grand chamboule-tout se rapproche au Paris Saint-Germain, qui souhaite faire le ménage au sein de son effectif lors du prochain mercato. Les joueurs indésirables seront plus que jamais poussés vers la sortie et c’est d’ailleurs sur ce point que Leonardo jouera en partie son avenir. Julian Draxler, Ander Herrera et compagnie sont invités à trouver un nouveau club. Selon les informations relayées par Le Parisien en début de semaine, c’est également le cas pour Mauro Icardi, Leandro Paredes et Angel Di Maria. Les trois Argentins du PSG ne sont plus en odeur de sainteté dans la capitale en raison de leurs émoluments colossaux et de leur faible rendement sportif, raison pour laquelle Leonardo est prié de les faire partir. Une décision globalement saluée par les supporters. En revanche, c’est la soupe à la grimace du côté de Lionel Messi selon les informations relayées par The Mirror.

Messi affecté par les potentiels départs des Argentins ?

Le tabloïd britannique croit savoir que Lionel Messi est très proche de Mauro Icardi, d’Angel Di Maria et surtout de Leandro Paredes dans le vestiaire du PSG. Rien de bien surprenant dans la mesure où La Pulga a côtoyé et côtoie toujours ses trois joueurs en sélection argentine. Ces trois départs sonneraient ainsi comme un coup dur aux yeux de Lionel Messi, lequel serait plus que jamais « isolé » et « abandonné » dans le vestiaire du PSG selon le Mirror. Heureusement, le n°30 du Paris Saint-Germain pourra toujours compter sur Neymar la saison prochaine, le Brésilien n’ayant quasiment aucune chance de partir. Mais leur complicité ne saute plus aux yeux comme à l’époque où les deux hommes écrivaient les plus belles pages de la riche histoire du FC Barcelone. C’est donc un Lionel Messi au moral en chute libre qui pourrait trainer son spleen au PSG la saison prochaine.