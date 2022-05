PSG : Lionel Messi aux Etats-Unis, son entourage dément

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’entourage de Lionel Messi a démenti l’information selon laquelle Lionel Messi allait investir à l’Inter Miami avant d’y signer à l’été 2023.

Dans la nuit de lundi à mardi, le programme spécialisé dans le football de la chaîne américaine DirecTV a lâché une petite bombe au sujet de l’avenir de Lionel Messi. Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2023, l’international argentin aurait selon le média américain l’intention d’acquérir 35 % des droits de la franchise américaine de l’Inter Miami (Major League Soccer)… avant de s’y engager comme joueur à l’été 2023, à l’issue de son contrat au PSG. L’information n’avait rien d’inattendue dans la mesure où depuis plusieurs mois, Lionel Messi est régulièrement associé à la franchise dont David Beckham est le propriétaire. On le sait, l’ex-milieu de terrain du Real Madrid et du PSG aimerait reformer à l’Inter Miami le duo Messi-Suarez. En ce sens, les informations de DirecTV n’ont donc surpris personne.

L'entourage de Messi dément la rumeur américaine

Elles ont cependant été démenties très rapidement ce mardi par l’entourage de Lionel Messi, questionné par Le Parisien. « C’est complètement faux » ont riposté les proches de Lionel Messi, lesquels sont formels et ont assuré que pour l’heure, il n’y avait aucun accord entre la franchise américaine et le n°30 du Paris Saint-Germain. « Leo n’a pas encore décidé de son futur » précise l’entourage de Lionel Messi, alors que l’international argentin a croisé la route de David Beckham ce week-end lors du mini-stage du PSG à Doha. Pour rappel, David Beckham assure au Qatar un rôle d’ambassadeur du prochain Mondial, d’où la présence de l’Anglais sur place. Selon l’entourage de Lionel Messi, que l’on peut croire ou non, l’attaquant du PSG et David Beckham n’ont pas profité de l’occasion pour évoquer une éventuelle collaboration à l’Inter Miami. Toujours selon les proches de Messi, interrogés par Le Parisien, Lionel Messi ne devrait pas effectuer de choix quant à son avenir au-delà de juin 2023 avant la fin du mondial au Qatar.