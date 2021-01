PSG : Lionel Messi arrive à Paris, il persiste et signe

Dans : PSG.

La venue de Lionel Messi au Paris Saint-Germain suscite toujours de l'excitation dans la capitale française et à Barcelone. Pour Omar da Fonseca, tout se met en place.

Au lendemain des révélations supposées sur les cours de français pris par la famille Messi, qui seraient évidemment un gros indice sur la venue du sextuple Ballon d’Or au Paris Saint-Germain, les rumeurs bruissent de plus en plus sur ce qui pourrait être le transfert du siècle lors du prochain mercato. Car Leonardo le sait, c’est probablement la dernière fois qu’un club pourra s’offrir Lionel Messi, qui arrive à la fin de son contrat avec le FC Barcelone. Ancien joueur du PSG, et compatriote de Lionel Messi, dont il est un fan absolu, Omar Da Fonseca est revenu, au micro de RMC, sur la possibilité de voir la Pulga s’engager avec Paris. Et pour le consultant de BeInSports, c’est clair et net, les chances de voir Messi rejoindre la Ligue 1 sont de plus en plus grandes quoi qu’en pensent les médias espagnols.

« Si je vois Leo Messi venir au Paris Saint-Germain ? Oui, oui ! Toute la famille s’est mise à apprendre la langue française. Je me suis même proposé (sourire) 100ME par an ? Non il va venir pour moins, car là on entre dans un autre domaine, ce n’est plus une affaire d’argent. Moi quand j’étais petit et qu’on me demandait si je voulais jouer à Paris, mais mes oreilles pleuraient. Pour nous les Argentins, Paris, la France, c’est quelque chose ! Barcelone ne lui donnera pas non plus les 100ME. Donc il va venir à Paris, il va se donner un défi, tu imagines qu’avec Paris il gagne la Ligue des champions, avoir une influence dans le football d’un pays. Messi en bout de course ? Il faut censurer cette phrase, il n’est plus dans sa plénitude, mais qui l’est par rapport à hier ou avant-hier ? », a lancé, avec sa verve habituelle, Omar Da Fonseca, réellement persuadé que Lionel Messi va signer au Paris Saint-Germain.