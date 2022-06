PSG : Lionel Messi acteur, sa reconversion est déjà trouvée !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2023, Lionel Messi n’a pas encore l’intention de raccrocher les crampons.

Malgré une saison décevante en Ligue 1, Lionel Messi souhaite prouver aux observateurs du football français qu’il n’est pas encore fini. En ce sens, l’international argentin a d’ores et déjà fait savoir aux dirigeants du PSG qu’il honorerait son contrat, lequel court jusqu’en juin 2023 dans la capitale française. Ensuite, une aventure aux Etats-Unis est pressentie pour Lionel Messi, courtisé avec assiduité par David Beckham, le propriétaire de la franchise de l’Inter Miami. Les rumeurs d’un retour au FC Barcelone sont également nombreuses en Espagne mais cela a néanmoins peu de chances de se concrétiser. D’ici deux à trois ans, Lionel Messi tirera ensuite sa révérence et il sera temps pour La Pulga de songer à sa reconversion. Le n°30 du PSG tient peut-être une piste puisqu’il va jouer dans une série télévisée.

Lionel Messi brillant dans un rôle d'acteur

En effet, Lionel Messi va jouer dans la série argentine "Los Protectores" (Les Protecteurs). L’ancien capitaine du FC Barcelone fera une apparition lors du premier épisode de la saison 2, qui sera diffusé en Argentine à compter de 2023 sur la chaîne Star+. Le tournage est terminé et a eu lieu récemment dans deux villes : Buenos Aires… et Paris. « Cela nous a tous vraiment surpris, non seulement sa qualité humaine, mais aussi son jeu d'acteur » a dévoilé l’acteur colombien Andrés Parra, qui a incarné le célèbre trafiquant de drogue Pablo Escobar dans la série El Patron del Mal. Après avoir brillé derrière les caméras, Lionel Messi, qui profite actuellement de quelques jours de repos, sera attendu au tournant au PSG la saison prochaine. Plus que jamais, son association avec Neymar et Kylian Mbappé sera scrutée de près. Les trois hommes étant partis pour rester à Paris, ils devront -cette fois- guider le club de la capitale vers les succès en Ligue 1… mais surtout en Ligue des Champions.