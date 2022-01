PSG : Lionel Messi absent plusieurs matchs, c’est lui le boss

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Encore absent de l’entrainement ce jeudi, Lionel Messi n’a quasiment aucune chance d’être dans le groupe pour le match de ce week-end face à Brest.

Revenu d’Argentine après avoir été touché par le Covid, l’Argentin n’a pas encore repris les séances collectives, et s’il s’entraine avec Neymar, c’est uniquement en salle pendant que le Brésilien fait sa rééducation. Ce vendredi, ce sera sa dernière chance d’effectuer une séance collective avant le match de ce samedi contre les Bretons. Toutefois, il n’y a guère de doute, Lionel Messi sera probablement encore mis au repos et cette absence plus longue que prévue inquiète les suiveurs du Paris SG. Le septuple Ballon d’Or effectue un retour à petit rythme, et cela n’est pas forcément l’idéal pour un joueur qui a eu un mal fou à enchainer les matchs et les efforts en première partie de saison.

Un programme trop à la carte pour Messi ?

Lionel Messi 🤝 MOTM awards 😅 pic.twitter.com/Y6iWHEboOk — International Champions Cup (@IntChampionsCup) January 10, 2022

Un match bien parti pour être manqué contre Brest donc, après celui déjà zappé face à Lyon, et en Coupe de France début janvier. Lionel Messi est ménagé, mais pas qu’avec le PSG. Selon ESPN Argentina, l’ancien barcelonais est bien parti pour zapper les deux matchs de sa sélection, en éliminatoires de la Coupe du monde 2022, fin janvier. Pour ces matchs rajoutés au programme, Lionel Scaloni laisse tout simplement à Lionel Messi le choix de dire oui ou non à la sélection, sachant que le récent vainqueur de la Copa America est déjà qualifié pour le Qatar. A 34 ans, Lionel Messi bénéficie donc d’un programme à la carte, et ne devrait donc pas forcer son talent en ce début d’année 2022. Il reste à savoir si le PSG n’en paiera pas le prix au moment de hausser le rythme face au Real Madrid en Ligue des Champions. Car cela s’est vu mercredi soir à Riyad, le club espagnol est déjà en pleine forme et capable de sortir des gros matchs comme celui nécessaire pour battre le FC Barcelone en demi-finale de la Super Coupe d’Espagne.