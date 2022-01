PSG : Lionel Messi absent, ça sent le problème !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Forfait dimanche à Lyon, Lionel Messi ne s'entraîne toujours pas avec le PSG et il sera probablement absent face à Brest. Touché par le covid, mais désormais négatif, le footballeur se fait attendre.

Parti en Argentine pour prendre des vacances durant les fêtes de fin d’année, Lionel Messi a été testé positif au covid dans son pays, ce qui avait retardé son retour en France. Mais le 5 janvier, le septuple Ballon d’Or était autorisé à revenir à Paris après un test négatif. Après avoir manqué le match de Coupe de France contre Vannes, ce qui avait été prévu par le Paris Saint-Germain, Lionel Messi n’a pas été aligné dimanche dernier lors du match très attendu contre l’Olympique Lyonnais, le PSG ayant précisé que le joueur argentin était toujours dans un processus de reprise « post-Covid ». Mais une semaine après le retour de Lionel Messi dans la capitale, les faits sont là, l’ancien Barcelonais ne s’est toujours pas entraîné avec ses coéquipiers et ce mercredi il était absent du Camp des Loges. De quoi annoncer un très probable forfait pour la réception de Brest samedi soir au Parc des Princes, dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1, et susciter quelques interrogations.

Lionel Messi, un souci plus sérieux que prévu ?

Car Lionel Messi a tout de même fait un petit galop d’entraînement en solitaire jeudi dernier au centre d’entraînement du Paris Saint-Germain, mais depuis c’est le silence radio, alors qu’en toute logique l’international argentin pourrait repartir dans son pays dans deux semaines pour jouer les deux matchs qualificatifs pour le Mondial que l’Argentine jouera. En raison du secret médical, le PSG ne peut évidemment pas en dire sur ce qui empêche Lionel Messi de reprendre l'entraînement. Mais on le sait, le Covid a parfois des effets négatifs nettement plus complexes qu'un simple rhume, et le silence qui entoure la situation de la Pulga peut faire craindre que ce soit le cas. Le Parisien avoue même que cette absence de Lionel Messi « interroge », alors qu'au même moment certains de ses coéquipiers parisiens, dont Gianluigi Donnarumma, Angel Di Maria ou Julian Draxler, ont eu repris le chemin de l'entraînement.