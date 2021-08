PSG : Lionel Messi à Paris, Cyril Hanouna va payer sa part !

Dans : PSG.

La signature de Lionel Messi au Paris Saint-Germain a surpris tout le monde, car le sextuple Ballon d'Or semblait proche de prolonger avec le Barcelone. Pour Cyril Hanouna, ce renfort va coûter un peu d'argent suite à une promesse faite à Nasser Al-Khelaifi.

Le PSG a frappé un énorme coup au mercato en faisant signer libre Lionel Messi. Et ce deal s’est fait en l’espace de quelques jours, puisque la Pulga était rentrée d’Ibiza pour finaliser sa prolongation au FC Barcelone avant d’apprendre de la bouche de Joan Laporta qu’il n’était plus question de signer. Jorge Messi s’est donc tourné vers le Paris Saint-Germain et l’affaire s’est conclue dans une folie totale. Chez les supporters du PSG c’est l’euphorie, et notamment au sein des people. Fan avéré du club de la capitale, même s’il a failli s’impliquer dans une équipe proche de Marseille, Cyril Hanouna a été interpellé sur les réseaux sociaux par des fans qui lui ont rappelé qu’il y a quelques mois il avait fait une promesse.

LE GOAT HANOUNA QUI APPEL NASSER POUR LUI PARLER DE MESSI ET À LA FIN IL DIT « JE SUIS À BARCELONE » 😳😳pic.twitter.com/XD9JjSUlee — ً (@RoiNeymar) December 3, 2020

En décembre 2020, l’animateur de C8 avait eu l’occasion d’interroger en direct au téléphone Nasser Al-Khelaifi, président du Paris Saint-Germain. Et, tandis que la venue de Lionel Messi ne faisait l’objet que d’une rumeur, Cyril Hanouna avait pris un engagement auprès du patron qatari du PSG. « Si Lionel Messi vient au Paris Saint-Germain, alors moi je prends huit abonnements pour des téléspectateurs et pour moi d’accord ? », avait confié le présentateur à Nasser Al-Khelaifi. Avec malice, ce dernier lui avait demandé de s’engager sur « une centaine » d’abonnements. La réponse de Cyril Hanouna avait été positive : « Une centaine, ne t’inquiète pas. ». Tout cela aurait pu être oublié, sauf que les fans d'Hanouna n'oublient rien.

Je suis grave dans la merde ! Mais obligé! 😂😘 https://t.co/c4II2xuU70 — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) August 10, 2021

Très vite, via Twitter, l'animateur de Touche pas à mon poste est donc revenu cette promesse de prendre une centaine d'abonnements faite au président du Paris Saint-Germain. Et Cyril Hanouna ne s'est pas dégonflé, bien au contraire. « Je suis grave dans la merde ! Mais obligé », a concédé Cyril Hanouna, qui en retour a eu des droits à des messages de personnes réclamant un abonnement, mais également à de vives critiques. « Il va pas en faire une caisse 8 abonnement cela est rien. Après avoir acheté une maison à 4,6 millions de dollars », « Quand tu n'y connais rien au foot et que tu vois autant de monde accueillir un milliardaire, dont une partie sont (peut-être) au chômage et une autre au RSA, tu es soucieux... C'est tout de même fort cette passion pour ce sport », « Footballeur des faignaces payés à prix d or qu elle honte à part leurs coiffures et leurs looks pour moi ce sont des danseuses rien d autre ».