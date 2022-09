PSG : Lionel Messi a digéré Mbappé et Neymar

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

De retour à un bon niveau cette saison, Lionel Messi semble enfin épanoui au Paris Saint-Germain. L’attaquant argentin se montre plus ouvert au quotidien et prend soin d’éviter les tensions en interne.

Décevant et inquiétant la saison dernière, Lionel Messi a rassuré tout le monde. L’attaquant du Paris Saint-Germain évolue à un tout autre niveau de performance depuis le début de l’exercice. Certains souligneront les méthodes du nouvel entraîneur Christophe Galtier, d’autres évoqueront une simple période d’adaptation, ou encore sa détermination à l’approche de la Coupe du monde. Quoi qu’il en soit, l’Argentin fait de nouveau la différence et affiche d’excellentes statistiques.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Le voilà déjà à 4 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues. C’est donc un Lionel Messi métamorphosé, y compris en dehors des terrains. En effet, le quotidien régional Le Parisien décrit un joueur beaucoup plus souriant par rapport à la saison dernière. L’ancien capitaine du FC Barcelone serait plus chaleureux auprès des employés du Paris Saint-Germain, qu’il salue un à un tous les matins en prenant soin de n’oublier personne. Certains d’entre eux, sans rien demander, ont même droit à des maillots dédicacés de la star.

Messi fuit les tensions au PSG

Sa bonne humeur et sa générosité sont évidemment appréciées au club de la capitale, dont le staff technique est également bluffé par Lionel Messi depuis la reprise. Christophe Galtier et ses adjoints ont la chance de travailler avec un septuple Ballon d’Or totalement concentré sur sa saison. A tel point que l’international argentin ferait comprendre qu’il ne voudrait pas s’immiscer dans les guerres d’ego, à l’image du récent penaltygate entre Neymar et Kylian Mbappé. Lionel Messi n’a jamais été du genre à provoquer des tensions et ne compte pas changer au Paris Saint-Germain. Surtout maintenant que tout se passe bien pour lui dans la capitale.