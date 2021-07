PSG : Lingard est bientôt libre, voilà Paris

Dans : PSG.

Paul Pogba n’est pas le seul joueur de Manchester United qui intéresse le PSG à en croire la presse anglaise.

On le sait, le Paris Saint-Germain est déterminé à s’offrir Paul Pogba d’ici la fin du mercato. A en croire les informations divulguées mardi par Canal-Supporters, un accord est quasiment ficelé entre l’entourage de l’international tricolore et le PSG, qui doit maintenant s’entendre sur le prix d’un potentiel transfert avec Manchester United. Les Red Devils réclament entre 50 et 70 ME pour Paul Pogba, qui n’est pas le seul joueur mancunien à susciter l’intérêt de la direction parisienne. Et pour cause, le Manchester Evening News avance que Leonardo a également un œil sur la situation de Jesse Lingard, en fin de contrat en juin 2022 avec MU.

Brillant lors de son prêt à West Ham la saison dernière, l’international anglais n’a toujours pas trouvé d’accord avec Manchester United pour une prolongation de contrat, ce qui signifie qu’il pourrait s’engager librement avec son futur club à compter du mois de janvier prochain. Une opportunité en or que le Paris SG ne souhaite pas laisser filer. Il faut dire que ces derniers temps, le PSG s’est spécialisé dans le recrutement des meilleurs joueurs libres. Ce mercato estival le prouve avec les signatures de Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos et Georginio Wijnaldum. Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi verraient d’un très bon œil de poursuivre sur cette lancée avec un joueur du calibre de Jesse Lingard, élément offensif très polyvalent et capable de s’adapter à plusieurs systèmes tactiques. Reste maintenant à voir si Jesse Lingard se servira de cet intérêt du PSG pour négocier son nouveau contrat à Manchester United, ou si le Paris SG a une réelle chance de rafler la mise dans le dossier de l’ailier britannique de 21 ans dans les semaines à venir.