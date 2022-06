PSG : Lille ouvre les soldes, Renato Sanches à prix cadeau !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Plus tôt dans la journée, la presse italienne s’est emballée autour d’un potentiel accord entre le PSG et Lille pour Renato Sanches.

A en croire les informations de la Repubblica, le Paris Saint-Germain et Lille ont trouvé un accord pour le transfert de Renato Sanches. Le montant du transfert s’élèverait à 25 millions d’euros hors bonus, une jolie somme pour les Dogues au vu de la situation contractuelle de Renato Sanches, dont le bail au LOSC expire dans un an. Mais selon les informations de Foot Mercato, le Paris SG n’a pas encore dégainé de proposition officielle pour s’attacher les services de Renato Sanches. Luis Campos et Christophe Galtier sont bien intéressés par le profil du milieu portugais mais pour l’heure, aucune approche officielle n’a été faite par le PSG. De surcroit, il n’existe donc aucun accord pour le moment entre les deux derniers champions de France.

Renato Sanches disponible pour moins de 25 ME ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @renatosanches18

Cette information comporte en revanche une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. A en croire Foot Mercato, Lille ne réclamera pas 25 millions d’euros pour Renato Sanches. Au vu de la situation contractuelle de l’ancien joueur du Bayern Munich, les Dogues ne se montreront pas aussi gourmands. Une excellente nouvelle pour Luis Campos et pour le PSG, qui pourraient donc récupérer le grand espoir du football portugais pour une somme inférieure aux 25 millions d’euros annoncés par la presse italienne ces dernières heures. Il faudra ensuite régler la question de l’accord avec le joueur et son entourage, alors que l’AC Milan a également manifesté son intérêt pour recruter Renato Sanches. Il semblerait que pour le moment, Renato Sanches n’ait pas de préférence. « Il ira où son agent lui dira d’aller » selon Santi Aouna, spécialiste du mercato pour FM. Autant dire que le dossier Renato Sanches sent très bon pour le club parisien même si la signature du joueur n’est pas encore imminente.