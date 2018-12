PSG : Lille accuse Paris de fausser le championnat

Dans : PSG, Ligue 1, LOSC.

Deuxième surprise de notre championnat à la trêve, le LOSC sait qu’il ne peut pas faire mieux.

Devant, le PSG domine outrageusement la compétition, avec simplement quatre points de concédés sur l’ensemble de la phase aller. Le gouffre est donc énorme, et du côté du club nordiste, on le regrette clairement. Dans un entretien au Sun, José Fonte avoue que cette dissociation est tout de même gênante, et pas seulement pour le suspense. Pour le défenseur portugais, ce n’est pas tout à fait normal qu’une équipe ait autant de moyens dans un championnat où aucune autre formation ne peut la concurrencer.

« Que Paris gagne tous ses matches, ce n’est pas bon pour la Ligue 1. Je ne pense pas que cette domination est équitable, personne ne peut rivaliser avec eux. Ce serait bien s'il y avait plus d'équipes pour jouer le titre, mais nous devons aussi leur accorder du crédit. Nous aimerions lutter avec les mêmes armes qu’eux, mais de notre côté, nous sommes une équipe très jeune et très talentueuse, et les gens commencent à nous voir comme une sérieuse menace pour le classement final. Après, hormis le PSG, c’est un championnat très intéressant et équilibré », a livré l’expérimenté José Fonte, qui regrette clairement l’ultra-domination parisienne en Ligue 1, et ne se prive pas pour le faire savoir.