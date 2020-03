PSG : Libérez le prisonnier Mbappé ! Ça s’emballe à Madrid

Dans : PSG.

Attentive à la situation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, la presse espagnole a remarqué quelques tensions autour de l’attaquant français. D’où l’appel lancé au Real Madrid.

Ce n’est un secret pour personne, encore moins en Espagne, le Real Madrid rêve d’arracher Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain cet été. Reste à savoir quelle est la volonté de l’attaquant qui préfère attendre la fin de la saison pour évoquer son avenir. De son côté, la presse madrilène n’a pas besoin d’entendre le Français. Les tensions avec le coach Thomas Tuchel et les supporters suffisent au quotidien As et à son journaliste Tomas Roncero pour demander au Real Madrid d’agir rapidement.

« Il faut sortir Mbappé de Paris, a réclamé notre confrère espagnol dans son édito. Tous les ingrédients sont réunis pour qu'un jour, l'émir du Qatar accepte la réalité et qu'il s'asseye pour négocier avec sa star. Kylian n'a que 21 ans et il est le "franchise player" du PSG, mais le gamin est contrarié et un peu fatigué d'appartenir à un club qui fonctionne plus comme Disneyland que comme un simple club de football. »

Un transfert inévitable

« L'été dernier déjà, il avait annoncé lors du gala de la Ligue 1 qu'il était ouvert à d'autres défis, a rappelé l’observateur. Le gamin sait que jusqu'en 2022, il est prisonnier d'un contrat qu'il a volontairement signé quand il est arrivé il y a trois ans. Mais les choses ont changé avec Kylian, qui ne supporte plus son entraîneur, les ultras du PSG ni certains de ses coéquipiers (sa relation avec Neymar varie en fonction du moment). »

« (...) Al-Khelaïfi, le président du PSG qui tente d'appliquer les ordres qui arrivent du Qatar, essaie de calmer Mbappé et sa famille depuis longtemps. Mais le garçon sait qu'il n'y a qu'au Real qu'il pourra vraiment prétendre au Ballon d'Or et à la Ligue des Champions. (...) A l'époque, Agnelli a dû accepter le départ de Zidane au Real, pareil pour Moratti avec Ronaldo Nazario ou les dirigeants de Manchester United avec Beckham. Rien n'empêchera Mbappé de remplir un jour le stade Santiago Bernabéu lors de sa présentation. Vivement que cela arrive », a souhaité Roncero, persuadé que ce transfert n’est qu’une question de temps.